Ambra Garretto in libreria con “Chiamala con il suo nome”

Esce in libreria per Fabbri, il libro dila più seguita ginecologa del web, lead teacher dila prima scuola digitale di salute intima femminile.Ancora oggi molte ragazze approdano allo studio del ginecologo tardi, piene di dubbi, insicurezze e tabù. Eppure, dalla salute intima di una donna passa gran parte della sua serenità, della consapevolezza e dell’amore per se stessa. “Questo libro – spiega l’autrice – nasce proprio per mettere per scritto tutti i consigli, le risposte e le informazioni sulla cura della propria femminilità. Un manuale autorevole ma scritto con leggerezza, da sfogliare sul divano o sotto l’ombrellone, rivolto alle adolescenti, che avrebbero così “un’amica” davvero informata a cui affidarsi, ma anche alle loro mamme per aiutarle a seguire la salute intima delle proprie figlie. Un libro che parla anche a chi adolescente non lo è più ma ancora tante domande se le fa, un libro che le zie possono regalare alle nipoti con cui sono in confidenza o, appunto, le madri alle proprie figlie. L’idea – continua Garretto – è quindi di passare attraverso le diverse generazioni chiamando le cose con il loro nome senza vergogna e tabù perché quello che si conosce fa anche meno paura e impressione”.Nel libro la dottoressa si rivolge direttamente alle ragazze, come se parlasse privatamente con loro per spiegare come prendersi cura del proprio benessere intimo sin da giovani, seguendo abitudini corrette, facendo della prevenzione uno stile di vita, imparando a interpretare i segnali del corpo prima che diventino problemi più seri e dando voce senza imbarazzo a dubbi e timori. Un manuale che nasce da tante domande alle quali vengono date risposte semplici e anche divertenti, con illustrazioni ironiche, box di curiosità, storie vere e tantissimi consigli utili e facili da applicare nella vita di tutti i giorni.“Tutte le ragazze, di tutte le età, – conclude Garretto – hanno diritto a un’informazione corretta per liberarsi dalle trappole della cattiva informazione e abbandonare definitivamente l’idea che essere donna voglia dire doversi rassegnare a sopportare una serie di piccoli e grandi disagi quotidiani. Insomma, questo libro è un’esortazione: conosciti, informati, chiedi. Chiama la vagina con il suo nome. E sii sempre fiera di quello che sei”.

AMBRA GARRETTO presenterà il libro a Milano martedì 31, alle 18 al Libraccio di Viale Romolo, mentre il 10 giugno sarà a Roma, alla libreria Mondadori di via Piave 18, sempre alle 18.

AMBRA GARRETTO, specialista in ginecologia e ostetricia, ha fondato a Milano lo Studio G, un luogo accogliente e familiare che, avvalendosi di collaboratori multidisciplinari, mette al centro la salute della donna a 360 gradi. È lead teacher di Vagina Academy, la prima scuola digitale di salute intima femminile, promossa e sostenuta da Bayer. Quando ha inaugurato la sua pagina Instagram aveva in testa un obiettivo ben preciso: diventare un punto di riferimento autorevole e accessibile per tutte le donne. Missione compiuta, dato che oggi i suoi insegnamenti e i suoi consigli per moltissime sono diventati mantra irrinunciabili, di quelli che ti cambiano la vita.