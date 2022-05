Previsioni meteo 30 maggio 2022: nuova ondata di caldo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 30 maggio 2022: maltempo in esaurimento sull’Italia, tornano l’anticiclone e il caldo estivo

Il mese di Maggio si avvia alla conclusione con condizioni meteo in deciso miglioramento su tutta l’Italia dopo il maltempo che caratterizzato parte dello scorso weekend. L’allontanamento della perturbazione responsabile di piogge e temporali lascerà spazio nelle prossime ore al ritorno dell’anticiclone africano e del caldo estivo. Nella giornata di oggi avremo residue precipitazioni al mattino su Alpi, bassa Toscana e Umbria. Nel corso del pomeriggio sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi lungo tutta la nostra Penisola. Temperature di nuovo in aumento con valori anche superiori ai +30°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il tempo risulterà stabile su gran parte dell’Italia. Locali precipitazioni potranno interessare solo l’arco alpino e aree al confine tra Piemonte e Lombardia. Poche variazioni sono attese anche mercoledì, con l’anticiclone in ulteriore rinforzo e temperature massime in aumento. Attenzione solo a possibili temporali di calore sui rilievi alpini.

Intanto per oggi, lunedì 30 maggio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con locali piogge sparse solo sulle Alpi centrali. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni, locali piogge su Alpi e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata ancora molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su Umbria, Lazio e Abruzzo, più asciutto altrove. Al pomeriggio locali fenomeni tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse sulle regioni Peninsulari e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità irregolare in transito su Sardegna e settori Peninsulari. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.