Mauro Nardi e Francesco Marzio cantano “A Napoli con te”

“ A Napoli con Te ” cela anche il coronamento di un grande sogno, quello di un ragazzino pugliese che a 12 anni, accompagnato a Napoli dai genitori, fa di tutto per conoscere il suo mito musicale più volte visto in tv. Dopo 20 anni quel ragazzino, diventato un cantautore di talento, ricontatta il suo mito che gli propone addirittura di fare un brano insieme. Non un brano qualunque, una serenata, una trascinante celebrazione dell’amore, una dedica al sentimento per eccellenza, alla musica e alla città partenopea da entrambi molto amata. Il testo originale delle strofe è scritto da Francesco Marzio e Luca Sala e cantato dallo stesso Marzio sia in italiano che in napoletano. A questo si alterna il ritornello magistralmente interpretato da Mauro Nardi , protagonista della scena musicale napoletana da decenni e con una fitta rete di estimatori anche all’estero.

Esce in radio e in tutti gli store digitali, “ A Napoli con Te ”, il nuovo singolo di Mauro Nardi e Francesco Marzio . Una serenata moderna ma anche senza tempo che alterna sonorità e testo attuali a una sapiente riproposta di un ritornello universalmente conosciuto: “I’te vurria vasà”. Il video ufficiale del progetto dei due artisti appartenenti a due generazioni diverse ma complementari è uscito il 13 marzo con anteprima trasmessa da SkyTG24: ha già raggiunto più di 230.000 visualizzazioni e numerosi commenti da parte dei fans di entrambi gli artisti.

Mauro Nardi: “Se Francesco fosse rimasto a Napoli sarebbe oggi uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale napoletana. Lo sentivo sofferente di non stare più a Napoli, so quanto la ami. Gli ho proposto di creare insieme un brano elegante e attuale, a lui è piaciuta subito l’idea e in questi mesi l’abbiamo realizzata”.

Francesco Marzio: “ Questo classico rivisitato da me e Mauro è un chiaro omaggio a Napoli, a una terra guerriera e magica, capace di ipnotizzare chiunque la visiti.

Nonostante siano trascorsi 13 anni dalla mia ultima canzone napoletana, nel mio cuore l’ amore per questa terra mi accompagna e mi riscalda il cuore. Resta un fermo immagine nella mia mente su tutto ciò che di bello e prezioso mi ha regalato, come l’amicizia e la stima che dal 2002 è sigillata con il grandissimo Mauro Nardi che addirittura decise di battezzarmi con il suo nome d’arte quando avevo poco più di 12 anni. Quando la gente mi chiede quello che per me rappresenta Napoli, mi fermo ad immaginarla e la vedo come una donna fuori dal comune ricca di intrighi, amori, inganni, tradimenti, guerre e misteri. Da qualsiasi punto venga guardata è meravigliosa, capace di togliermi il fiato. Regina indiscussa stanca e anche malinconica, ha gli occhi lucidi, perché lei sa quanto faccia male essere giudicata senza che ti abbiano vissuto, ma nonostante le sofferenze è capace di risorgere come la Fenice dalle ceneri e iniziare magicamente un nuovo cammino. Questa serenata, “A Napoli con Te”, densa di passione magia e tradizione, riporta questa donna alla vita, dopo che le tenebre della sofferenza le hanno oscurato il cuore facendola cadere in un abisso. Perché Napoli è una città piena di energia e popolata da personaggi pittoreschi e scherzosi, sempre pronti ad accogliere con il sorriso e il buonumore chiunque vada.

E’ una città ricca di storia, di arte e cultura, ma anche maledettamente contraddittoria e darne una definizione univoca è del tutto impossibile. Come una bella donna essa è malinconica, dinamica ,attraente, ammaliante, dispettosa e generosa, vitale e passionale.”

Testo e musica sono stati scritti e composti da Francesco Marzio, Luca Sala e Mauro Nardi con la produzione di Andrea Trapasso. Esce con l’etichetta MTmusic. La regia del video è stata curata da Jacopo Andreoli e Francesco Marzio per Marjal Productions.