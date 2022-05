Francesco Giordano in radio con “Eterno Presente”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Eterno Presente”, il nuovo singolo di Francesco Giordano

“Eterno Presente” è un brano che parla della crescita personale e dell’osservazione delle diverse sfaccettature della vita attraverso la consapevolezza del “qui ed ora”. Il passaggio dall’ingenuità dell’infanzia alla consapevolezza tipica dell’età adulta, le crisi che nascono inevitabilmente lungo i corso degli anni e la volontà di ingannare il mondo che sotto certi aspetti viene rinnegato con disgusto.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano nasce nella primavera del 2018 mentre stavo ascoltando in radio un pezzo dell’ultimo album di ELTON JOHN (good heart). Ero appena alle prime armi e non sapevo perfettamente come poter estrapolare un testo ed una musica inerente ad esso. Poi un pomeriggio, seduto al pianoforte di casa, iniziai ad arpeggiare un paio di accordi in maniera molto cauta, come se fosse una leggera ballata. Passarono i giorni e riascoltando il tutto sentivo che c’era del buon potenziale tanto da poter pensare di pubblicarlo in un futuro prossimo; una volta completata la melodia ed il testo inviai la demo di questo brano al mio carissimo amico/arrangiatore PAPE, il quale stravolse completamente la ritmica di questa opera, dando vita ad energia e disinvoltura.”

Il videoclip di “Eterno Presente” mostra il protagonista che, da solo, canta il suo brano in un video slowmotion ma con il labiale a tempo. Con questa tecnica si è cercato di fermare il tempo, creando una fotografia che si lega al racconto del testo, dove tutto sembra sospeso in un luogo in cui passato, presente e futuro si intrecciano tra loro.

Biografia

Francesco Giordano, 23 anni, nato a Loreto (AN) IL 24/04/1998. Cantautore Marchigiano, inizia a studiare canto dall’età di 13 anni. Studia pianoforte e composizione classica / pop per circa 3 anni. Scrive canzoni dall’età di 18 anni dopo aver compiuto la maggior età. Ha partecipato a diversi concorsi sia al livello regionale che nazionale raggiungendo nella maggior parte dei casi un distinto piazzamento in classifica. Tra i vari contest a cui ha partecipato notiamo: Sanremo, tour music fest, Cantamonte, Gazebovoice, Festival dell’adriatico premio Alex baroni, premio PAE cantautori emergenti fantastico festival e Musicultura. Ha collaborato con il pianista Giampaolo Pape Gurioli e il produttore artistico Francesco Sardella per la realizzazione del suo primo album dal titolo “SFUMATURE” costituito da ben 10 brani ognuno con un suo proprio stile. Vincitore assoluto del primo PAE artisti emergenti per cantautori con il brano “il segreto in una nota” uscito come singolo radiofonico lo scorso 18 marzo.