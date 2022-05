“Little Boy” è il nuovo singolo dei Mania

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Little Boy” (LaPop ) , il nuovo singolo dei MANIA

“Little Boy” è una canzone nata, come tante, in un momento difficile. Questo brano contiene la parte migliore di noi stessi, quella che ci spinge ad affrontare le difficoltà con coraggio, guardando in faccia le nostre paure.

Spiega la band a proposito del brano: “In Little boy la chiave di lettura, come in altre nostre canzoni, passa attraverso l’unione e l’insieme di più vite. Proprio per questo motivo abbiamo scelto questo brano come singolo”

Il video di Little Boy è stato girato in un momento di grande euforia. L’esigenza degli artisti era quella di dimostrare a sé stessi, ancora una volta, che MaNiA è un’urgenza, è una necessità, proprio come l’amore.

“È stato importante riconfermare la nostra unione, la nostra amicizia, dopo tanti anni passati insieme” commenta la band sul videoclip.

Biografia

Il progetto MANIA è composto da Gionata (voce), Jacopo (chitarra), Davide (basso) e Davide (batteria). Dopo i primi lavori in studio nel 2016 conoscono Alex Uhlmann e al Black Box Studio di Milano, con Giovanni Cirone e Stefano Salonia, realizzano un Ep contenente cinque brani inediti, che porta il nome della band, “Mania”. L’ep, disponibile da gennaio 2016 è anticipato dal primo singolo estratto “Soli si va”. Poco dopo frmano con la Red&Blue Music Relation e il video va in anteprima sul sito di TgCom24. Grazie all’ottima rete promozionale, la band, in seguito al tour radiofonico nelle Università Italiane – Uniweb Tour – nel mese di dicembre 2015 è ospite di Red Ronnie nel programma Barone Rosso. Durante questo monografco il gruppo racconta di sé e delle proprie scelte musicali e stilistiche, presentando per la prima volta un live acustico dell’intero EP. La band non smette nel frattempo di scrivere e migliorare le proprie produzioni musicali, giungendo nel 2018 a stringere una collaborazione con la società We Are Next3 di Roberto Vernetti e Michele Clivati, dalla quale nasce un nuovo lavoro discografco dal titolo “4”. Nel 2022 si legano all’etichetta indipendente LaPOP ed esce il singolo “Il suono del tuo nome”.

La band ricerca continuamente suoni e modalità di scrittura internazionali ispirandosi ad altrettanto band come ad esempio Coldplay, Imagine Dragons, One Repubblic, The Kensington.