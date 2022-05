L’imprenditrice digitale Alessia Foglia si racconta

Alessia Foglia, Imprenditrice Digitale molto seguita sui social (su Instagram ha 103k followers) e volto noto di QVC Italia, si racconta

Sono finiti i tempi in cui si pensava che lo status anagrafico fosse un limite, in particolare per le donne. In realtà il tempo che passa corrisponde a una crescita personale fatta di maggiore consapevolezza e determinazione.

Ci tiene a sottolinearlo Alessia Foglia, Imprenditrice Digitale molto seguita sui social (su Instagram ha 103k followers) e volto noto di QVC Italia: «C’è vita dopo i 40! Io sono la dimostrazione che i limiti esistono solo nella nostra mente: “nonostante” i miei 45 e le perplessità di chi mi stava intorno, sei anni fa ho lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per diventare imprenditrice di me stessa e non me ne sono pentita un giorno. A volte serve solo crederci e l’età non è mai un ostacolo!».

Una scelta coraggiosa, che le ha permesso di realizzarsi come donna e professionista, trasformando le sue passioni in una serie di attività tutte legate da un fil rouge fatto di glamour ma anche di contenuti.

«Oggi sono una Imprenditrice Digitale, ho un’agenzia di Personal Shopping e Consulenza di Immagine, lavoro come content creator e sono Fashion&Home expert per il canale TV QVC. Ma soprattutto ho deciso di riempire quello spazio bianco che si crea dopo i 40 con corsi e risorse per aiutare altre donne che, come me, hanno deciso di mettersi in gioco sfidando le convenzioni e i pregiudizi relativi all’età a realizzare il loro progetto in meno tempo e con meno paure».

Non a caso Alessia è una delle massime rappresentanti della filosofia pro-aging in Italia: «Ogni giorno ci arrivano consigli (non richiesti) su come sembrare più giovani, come se il passare degli anni fosse qualcosa che non ci fa sentire a nostro agio e da cancellare. Così mi sono detta: perché voler ringiovanire a tutti i costi quando si può semplicemente abbracciare la propria età?».

Volete seguire Alessia Foglia? Potete farlo qui:

https://www.instagram.com/alessiafoglia_official/