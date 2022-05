Un corso spiega come affittare la seconda casa

Trasformare la seconda casa in un perfetto Airbnb: arriva il primo corso in Italia con i segreti dell’home staging per le case vacanza

Il turismo estivo sta per ripartire e sono moltissimi i proprietari di case, stanze o strutture di vario tipo che si preparano ad affittare attraverso Airbnb e le altre piattaforme che hanno trasformato il settore negli ultimi anni. Come si fa a progettare e arredare al meglio un immobile per distinguersi fra le innumerevoli proposte sul web efar fruttare davvero l’investimento? Con il metodo e le competenze giuste, tutti possono riuscirci. È per questo che è nato il primo corso in Italia che insegna tutte le tecniche di redesign d’interni specifico per B&B e case vacanza, in una formula comodamente online e adatta anche ai non specialisti del settore immobiliare. A proporlo è AIS&R – Accademia Italiana di Staging & Redesign, la scuola che forma i migliori home stager d’Italia (più di 600 diplomati in 7 anni di attività). Si tratta di un percorso di 30 ore (15 lezioni sulla piattaforma Zoom, dalle 18.00 alle 20.00, mercoledì e lunedì) in partenza il prossimo 8 giugno.

«Data la forte domanda, abbiamo deciso di rimodellare il nostro percorso di ReDesign d’Interni per dare i giusti strumenti a chi desidera valorizzare un immobile destinato a diventare casa vacanze da affittare o b&b: un progetto che, se non attentamente studiato e gestito, rischia di non essere remunerativo» commenta Fosca de Luca, fondatrice di AIS&R esperta del settore immobiliare da oltre vent’anni, home stager e redesigner autrice del libro Home staging strategico nel mercato extra-alberghiero (Dario Flaccovio Editore). Prosegue de Luca: «Fare le scelte giuste in fatto di spazi, arredo, colori e tessuti, e poi promuovere adeguatamente l’immobile, è infatti fondamentale non solo per spiccare sulle piattaforme online, ma anche per selezionare la clientela, proporsi a prezzi più alti e mantenere le camere occupate in ogni momento dell’anno».

Il corso di AIS&R si basa sul Metodo “Home Staging Turistico”, sviluppato da Fosca de Luca sulla base della sua ventennale esperienza, in cui ha preparato oltre 350 case destinate al turismo extralberghiero. Durante le lezioni si impara a sviluppare un progetto di redesign turistico dall’inizio alla fine, partendo dalla progettazione degli spazi e dell’arredamento per concludere con il servizio fotografico professionale. Dalla definizione dello stile, alla creazione di palette cromatiche, alla scelta di arredi, tessili e complementi, fino ai piccoli tocchi “effetto wow”, tutte le tecniche illustrate nel corso hanno lo scopo di creare un’immagine unica per ogni casa vacanze, valorizzandone i punti di forza e permettendo di agganciare il giusto target di clienti. Esercitazioni pratiche, interazione costante con i docenti, registrazioni disponibili per un anno, video corsi di approfondimento, guide e template forniscono un valido supporto per impostare progetti di redesign di successo.

AIS&R – Accademia Italiana di Staging & Redesign

Corso ReDesign d’Interni – Progetta e Arreda B&B e Case Vacanze con il Metodo Home Staging Turistico

https://stagingeredesign.school/corso-redesign-di-interni/

15 lezioni su piattaforma Zoom mercoledì e lunedì dalle 18.00 alle 20:00

Inizio del corso mercoledì 8 giugno

Comprende:

Corso completo di 30 ore

Registrazioni del corso disponibili per un anno

Video corso “tessuto e redesign” di 2 ore

Video corso “materiali e superfici dei pavimenti” di 3 ore

Template del Progetto Turistico Efficace