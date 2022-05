Timoti pubblica “The Italian Dream Mixtape”

Timoti ci porta uno sguardo più leggero sulla vita con “The Italian Dream Mixtape”, disponibile sulle piattaforme streaming

Dopo l’EP dello scorso anno, molto intimo e personale, Timoti ci porta uno sguardo più leggero sulla vita: “Un riavvicinamento alle origini, ai miei ideali… nonché una piccola satira nei confronti della scena musicale odierna, non del tutto meritocratica a mio parere”.

Igor Skorostenskyy, in arte Timoti, rapper milanese di origine russa, classe 1991.

Si avvicina alla cultura hip hop in giovane età, con i primi dischi degli Onyx (gruppo del Queens) di fine anni 90′. In seconda media si cimenta nella scrittura delle prime strofe sulle pagine vuote del diario di scuola e a 17 anni pubblica il primo singolo, seguito subito dal primo “progetto Zero Mixtape”. Seguiranno altri singoli e collaborazioni con i rapper della scena menghina. Veterano, predecessore e presentatore di molte serate ad ambito hip hop nel panorama underground di Milano, per qualche anno si allontana dai palcoscenici per aiutare gli artisti più giovani ad emergere. Nel 2020 torna in studio per riconciliarsi con il suo più grande amore, il Rap. Pubblica dei singoli sulle sue pagine social e nel 2021 l’EP “il perdente dalle tasche piene“.

Oggi, dopo un intenso anno di lavoro, ecco “The Italian Dream Mixtape“