Previsioni meteo 28 maggio 2022: piogge pomeridiane sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 28 maggio 2022: tempo instabile tra pomeriggio e sera con piogge e temporali su gran parte delle regioni italiane

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questo ultimo weekend di Maggio, dopo una lunga fase caratterizzata dall’anticiclone nordafricano e da caldo fuori stagione. Nella giornata di oggi la graduale ritirata dell’alta pressione permetterà l’ingresso di correnti più instabili. Dopo una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge in arrivo tra pomeriggio e sera su gran parte delle regioni del Centro e del Sud Italia, Isole maggiori comprese. Cieli sereni solo al Nord-Ovest, Marche, Puglia e parte della Calabria.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani l’arrivo di una perturbazione porterà piogge diffuse nella prima parte della giornata al Nord-Ovest e al Centro: precipitazioni in estensione anche alle regioni meridionali nel corso del pomeriggio, in esaurimento in serata. Lunedì avremo alternanza di nubi e sole, con possibilità di piogge sparse su arco alpino, zone interne del Centro-Sud e Sardegna.

Intanto per oggi, sabato 28 maggio 2022, al Nord Italia al mattino locali piogge sul Triveneto, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto tra Piemonte e Liguria. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi al Nord-Ovest. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori costieri. In serata residui fenomeni sulle Marche, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole Al mattino locali piogge sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su zone interne Peninsulari e sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residui fenomeni sugli stessi settori, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime in diminuzione al Nord e al Centro, stazionarie al Sud.

