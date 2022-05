“Piccoli problemi” è il nuovo singolo di Schiuma

“Piccoli problemi” è il nuovo singolo della giovane cantautrice Schiuma: il brano è fuori sulle piattaforme digitali

Fuori in digitale per Gold Leaves Academy, distribuito da Believe, “Piccoli problemi” (https://bfan.link/piccoli-problemi), il nuovo singolo di Schiuma, cantautrice classe 2000 che si è fatta notare nel 2021 grazie ai brani “Sentimi il polso”, “Grazie prego ciao” e “Lean”. Il brano è prodotto da CRVEL e arrangiato da Matteo “Ciube”.

“Piccoli problemi” è una canzone intimista scritta con una buona dose di leggerezza, come racconta l’artista: “Il testo del brano parla di una storia finita ancora prima di nascere, della speranza che le cose vadano bene ma anche dei primi segnali che mostrano il contrario e della frustrazione che si prova quando la realtà si scontra con la fantasia. Nonostante ciò, si tratta di ‘piccoli problemi’ e il malessere passa più velocemente di quanto ci si aspetterebbe”.

Schiuma, nome d’arte di Susanna Trevisani, nasce nel 2000 a Vicenza. Si avvicina alla musica durante le scuole elementari, studiando prima la chitarra e poi il canto. Nel 2013 inizia a scrivere i primi testi in inglese e nel 2016 inizia a cantare in una band con cui si esibisce nei primi live eseguendo cover. Compone le prime canzoni complete in italiano nel 2018, quando impara a suonare l’ukulele, che usa per scrivere e per accompagnarsi. Nel 2021, dopo aver pubblicato il primo brano ufficiale, “Sentimi il polso”, seguito a breve da “Grazie prego ciao” e “Lean”, inizia a esibirsi dal vivo da solista. Soprattutto grazie a “Lean”, allarga il suo pubblico e si fa notare dagli addetti ai lavori, tanto da essere inclusa nelle playlist editoriali di Spotify “Fresh Finds Italia” e “Anima R&B”.