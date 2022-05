Leon Branco torna con la canzone “Problemi”

Il percorso dell’artista fiorentino Leon Branco prosegue con il nuovo singolo “Problemi” (Dome Music/Guna/distr. Sony Music Italy)

Fuori su tutte le piattaforme digitali PROBLEMI, il nuovo singolo del giovane artista fiorentino LEON BRANCO, poliedrica voce della scuderia di Dome Music alla sua terza collaborazione ufficiale con Guna e Sony Music Italy.

Dopo Margherita, hit in controtendenza che ha segnato con le sonorità reggaeton l’inverno del 2021, l’astro nascente dell’urban italiano torna ancora una volta in sinergia con Pashabeats, su una produzione che si discosta dai singoli precedenti.

Dalla Latin Music, ambito in cui ha tracciato il suo personale solco nel panorama italiano, Leon Branco approda sulle sonorità club mostrandoci le sue potenzialità in una veste inedita. Il sound USA di PROBLEMI si sposa alla perfezione con le sue liriche, in un racconto intriso di dettagli che ripercorre passato e presente dell’artista, senza mai dimenticare la componente sentimentale. Il tutto è arricchito da un ritornello trascinante che sentiremo di certo nei club di tutta Italia.

BIO

Leon Branco, all’anagrafe Gabriele Munno, è un artista fiorentino classe ‘98. Giovanissimo, entra in contatto con il mondo del rap ascoltando le canzoni di Emis Killa e degli Zero2, che gli danno l’idea di pubblicare il suo primo singolo. Poco tempo dopo, con un gruppo di coetanei, riesce ad aprire un home studio dove, con dedizione e ricerca stilistica, matura il suo approccio alla scrittura. Con le aperture di diversi live e impegno nella produzione personale, Leon Branco riesce ad evolversi artisticamente. Nel 2018 entra in contatto con il produttore Pashabeats e con lo studio milanese Benevidis, che gli permetterà di esprimere al meglio la sua personalità musicale. Pubblica quattro brani, tra cui: Guardami, Burnout, Ade e Casa mia, i cui video ufficiali, a cura di ThaEvil e Tommaso Checchi, riscuotono successo prettamente nell’hinterland fiorentino. Nel 2020, forte dei successi ottenuti, viene notato e firma per l’etichetta indipendente Dome Recordings ed entra a far parte del collettivo IronFliesArmy insieme a Tierre, Kanova e Parola Vera. Nel 2020 esce con Papy con la collaborazione nel ritornello di Pashabeats e successivamente con Fuoco. Nell’estate del 2021 firma con Dome Music Management e inizia la collaborazione con Guna Management e Sony Music Italia per un nuovo progetto da solista.