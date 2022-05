Halozyme Therapeutics acquisisce Antares Pharma

Halozyme Therapeutics ha annunciato l’operazione di acquisizione di Antares Pharma per 960 milioni di dollari in contanti

Halozyme Therapeutics ha annunciato che sta acquisendo Antares Pharma per 960 milioni di dollari in contanti. “L’aggiunta di Antares, con la sua piattaforma di autoiniettori best-in-class e l’attività commerciale di specialità, aumenta la strategia di Halozyme, rafforza ulteriormente la nostra posizione di azienda leader nella somministrazione di farmaci ed estende la nostra strategia per includere prodotti specialistici”, ha dichiarato Helen Torley, presidente e amministratore delegato di Halozyme.

Torley ha aggiunto: “L’acquisizione di Antares si adatta bene alle nostre priorità strategiche precedentemente discusse e fornisce un sostanziale potenziale di crescita finanziaria e soluzioni dirompenti per migliorare significativamente le esperienze e i risultati dei pazienti per le terapie emergenti e consolidate. Halozyme è ben posizionata per sfruttare la proposta di valore di Antares, grazie a un solido bilancio, relazioni industriali consolidate e all’esperienza nello sviluppo del business”.

Il 24 marzo, Halozyme ha siglato una collaborazione globale e un accordo di licenza con la filiale di Roche, Chugai Pharmaceuticals, dando a Chugai l’accesso all’enzima ialuronidasi umana ricombinante PH20 (rHuPH20) che fa parte della tecnologia ENHANZE di Halozyme. L’obiettivo dell’accordo, cioè a quale farmaco sarà applicato, non è stato rivelato. In base all’accordo, Chugai ha pagato a Halozyme 25 milioni di dollari in anticipo con potenziali pietre miliari fino a 160 milioni di dollari. Halozyme avrà anche diritto a royalties sulle vendite di qualsiasi prodotto commercializzato utilizzando la tecnologia ENHANZE.

Antares è un’azienda farmaceutica specializzata che sviluppa e commercializza farmaci e tecnologie per aree terapeutiche mirate utilizzando i suoi sistemi avanzati di consegna dei farmaci. Più recentemente, il 29 marzo, ha annunciato che l’Fda ha concesso l’approvazione finale per Tlando (testosterone undecanoato), un farmaco orale per la terapia sostitutiva del testosterone indicato per i disturbi legati a una carenza o assenza di testosterone endogeno o ipogonadismo nei maschi adulti.

I prodotti della società comprendono Xyosted, una terapia settimanale di testosterone autoiniettabile, Tlando, Nocdurna, una compressa sublinguale per il trattamento della nicturia dovuta a poliuria notturna negli adulti che si svegliano almeno due volte a notte per urinare, e Sumatriptan, un generico di Imitrex (sumatriptan succinato) per il trattamento dell’emicrania acuta con o senza aura e delle cefalee acute a grappolo negli adulti.

Halozyme ha un valore di mercato di circa 5,7 miliardi di dollari. Nel 2019, l’azienda ha subito una ristrutturazione dopo il fallimento di un farmaco per il cancro pancreatico metastatico in fase III. Nel novembre 2019, Torley ha detto che l’azienda avrebbe interrotto lo sviluppo clinico del farmaco, PEGPH20, così come la sua intera operazione oncologica. Intendeva concentrarsi interamente sulla sua tecnologia ENHANZE.

Commercializza anche una gamma di dispositivi di consegna di farmaci personalizzati.

Dell’acquisizione, Robert F. Apple, presidente e amministratore delegato di Antares, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con Halozyme, in quanto questa transazione mette in mostra il valore del business altamente complementare di Antares, fornisce ai nostri azionisti un valore interessante e certo, e riunisce competenze e piattaforme di drug delivery leader del settore per accelerare la crescita e creare nuove opportunità. Mentre rimaniamo impegnati a continuare a servire i nostri partner, vorrei ringraziare i nostri dipendenti per il loro duro lavoro e la dedizione a questa missione. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di Halozyme per completare la transazione e fornire le migliori terapie e soluzioni di drug delivery della categoria”.

La tecnologia ENHANZE di Halozyme

La tecnologia di rilascio dei farmaci ENHANZE messa a punto dalla società farmaceutica Halozyme si basa sull’enzima ricombinante ialuronidasi umana PH20 brevettato, rHuPH20, che degrada localmente l’acido ialuronico (HA) nello spazio sottocutaneo (SC). Questo permette una maggiore dispersione e assorbimento delle terapie co-somministrate.

La tecnologia ENHANZE degrada l’HA intorno al sito di iniezione consentendo l’erogazione di grandi volumi (fino a 300-600 mL e oltre) in una singola iniezione sottocutanea. Le iniezioni di volumi maggiori possono consentire ad alcuni farmaci biologici e a piccole molecole che vengono somministrati per via endovenosa di essere somministrati per via sottocutanea, fornendo potenzialmente una migliore esperienza al paziente, diminuendo i tempi di infusione o riducendo la necessità di iniezioni multiple.

Tale tecnologia si è dimostrata attraente per molte grandi aziende farmaceutiche, che hanno mostrato un crescente interesse per farmaci più avanzati come le terapie con anticorpi che vengono somministrati attraverso un ago o un’infusione. Attualmente, Halozyme conta Roche, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb e Takeda come partner di ricerca, insieme a una serie di piccole aziende biotecnologiche come Argenx e Horizon Therapeutics. Complessivamente, Halozyme elenca 22 programmi di farmaci partner nella sua pipeline.

L’azienda spera di espandere ulteriormente quell’elenco con l’aggiunta della piattaforma di autoiniettori di Antares che ha già in atto accordi di licenza con Pfizer e Teva Pharmaceuticals, tra le altre aziende.