Fondazione CR Firenze apre il bando “Paesaggi Comuni”

Il bando “Paesaggi Comuni” torna quest’anno dedicato allo sport e alla salute: la scadenza è fissata al prossimo 5 agosto

Torna il bando ‘Paesaggi Comuni’ in una nuova edizione dedicata allo sport e alla salute. L’iniziativa di Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze, per sollecitare e sostenere l’impegno dei cittadini per la valorizzazione degli spazi verdi in città, sarà finalizzata alla promozione di attività sportive o ricreative all’aria aperta, a disposizione di tutta la comunità. Con il bando “Paesaggi Comuni Sport e Salute” Fondazione CR Firenze mette a disposizione 500 mila euro per progetti che vadano a rendere più accessibili giardini, parchi e altre aree verdi e prevedano l’installazione di strutture e arredi per lo svolgimento di sport all’aperto: dalle piste per biciclette, skateboard o pattini fino, più in generale, agli attrezzi per la ginnastica. Una particolare attenzione inoltre sarà data ai progetti di recupero dei giardini con arredi ecosostenibili per le attività di svago e ludico-sportive dei bambini e giovani.

Si apre oggi la prima edizione di “Paesaggi comuni sport e salute” e c’è tempo fino al 5 agosto per presentare le domande. Possono partecipare al bando associazioni, fondazioni, enti di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche raggruppati in partenariati di almeno due soggetti.

Saranno selezionati in particolare progetti che propongano nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio ed esperienze positive di sinergia tra le amministrazioni pubbliche e le associazioni per la gestione e manutenzione degli spazi. Il bando intende anche incentivare nuove forme di “volontariato urbano” e di cittadinanza attiva.

Ogni iniziativa selezionata alla fine del processo di selezione potrà contare su un contributo fino a un massimo di 40.000 euro, corrispondenti al massimo all’80% del costo complessivo dell’iniziativa. Ogni progetto dovrà prevedere un piano di spesa di manutenzione dello spazio per almeno 2 anni, a carico del proponente.

“Con questo bando la Fondazione CR Firenze prosegue il proprio impegno in tema di sostegno all’ambiente e alla sua salvaguardia riconoscendo la funzione sociale del verde cittadino come luogo di coesione e socialità – commenta il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori -. Gli spazi a cui il bando si riferisce sono spazi pubblici e i progetti che saranno selezionati, dovranno contemplare la piena fruizione e accessibilità a tutta la collettività. Anche in risposta alla particolare situazione legata al Covid che affrontiamo, il bando intende promuovere la pratica sportiva all’aperto oltre che a incoraggiare esperienze che diano nuove opportunità di sport, di gioco, di apprendimento e di socialità in particolare ai bambini e ai ragazzi, che sono stati fortemente penalizzati dagli effetti della pandemia”.