Da Blanco ai Maneskin: Rock in Roma riparte col botto

Rock in Roma torna dopo due anni e fa il pienone di concerti. Tra i cantanti sul palco ci saranno: Blanco, Maneskin, Rkomi e Achille Lauro

Torna dopo due anni di stop per il perdurare dell’emergenza Covid, ‘Rock in Roma’, il festival di musica internazionale della Capitale. Ed è una ripartenza che fa il pienone di concerti quella che animerà la città tra giugno e luglio. Tre le location – Ippodromo delle Capannelle, Circo Massimo, Cavea Auditorium Parco della Musica – e tanti gli artisti che calcheranno i palchi.

IL PROGRAMMA DI ROCK IN ROMA 2022

Si parte il 10 giugno con Noyz Narcos a Capannelle, autore e rapper che, in passato, si è distinto come membro dei collettivi TruceBoys e TruceKlan. L’indomani, l’11 giugno, gli occhi sono tutti puntati su tre nomi della scena trap contemporanea. Sempre a Capannelle Leon Faun, Mambolosco e Villabanks. In cartellone Mecna e Coco (16 giugno, Capannelle), Psicologi (17 giugno, Capannelle), Gemitaiz con Mixer T (18 giugno, Capannelle), Lazza (21 giugno, Capannelle), La Rappresentante di Lista e i Rovere (23 giugno, Capannelle).

E ancora trap e rap Shiva con Paky e Rhove (24 giugno, Capannelle. Opening di Nerissima Serpe), poi lo show Queen at the Opera (25 giugno, Capannelle), Guè (26 giugno, Capannelle), Suicidal Tendencies (27 giugno, Capannelle), Cigarettes After Sex (28 giugno, Capannelle) e Skunk Anansie (29 giugno, Auditorium Parco della Musica. Support: Manitoba. Opening: R.Y.F).

Chiudono giugno (entrambi il 30) Willie Peyote a Capannelle e Brunori Sas all’Auditorium Parco della Musica.

LA LINE-UP DI LUGLIO

Inaugura luglio Ernia (1 luglio, Capannelle) e si continua con: Deep Purple (2 luglio, Auditorium Parco della Musica. Special guest: The last Internationale), MadMan (3 luglio, Capannelle), Madame (5 luglio, Capannelle), Ariete (6 luglio, Capannelle), God is an Astronaut (7 luglio, Capannelle. Special guest: Nothing), The Chemical Brothers (8 luglio, Capannelle) e Rondodasosa con Baby Gang (10 luglio, Capannelle).

In lista ancora: Achille Lauro (12 luglio, Capannelle), Herbie Hancock (13 luglio, Auditorium Parco della Musica), Carl Brave (15 luglio, Capannelle), Anuel AA (16 luglio, Capannelle) e i Litfiba (18 luglio, Capannelle). In cartellone anche: Testament con Exodus, Heathen e Death Angel (19 luglio, Capannelle), Frah Quintale (20 luglio, Capannelle), Ozuna (21 luglio, Capannelle), Gazzelle (22 luglio, Capannelle), Caparezza (23 luglio, Capannelle) e Patti Smith Quartet (27 luglio, Auditorium Parco della Musica).

Due le date già sold out di Blanco (27 e 28 luglio a Capannelle) e chiusura del mese il 30 con Rkomi (Capannelle). Chiude il festival Paul Weller (11 settembre, Auditorium Parco della Musica).

I MANESKIN A CIRCO MASSIMO

L’evento più atteso è, però, quello dei Måneskin. Il gruppo romano, ormai amato in tutto il mondo, torna a casa il 9 luglio per un grande concerto al Circo Massimo.

Uno solo l’annullamento: quello dei Jinjer, band metal ucraina da oltre 250 milioni di stream che non ci sarà per via della guerra.

COME RAGGIUNGERE ROCK IN ROMA

In occasione dei concerti sarà rafforzato il trasporto pubblico in collaborazione con Atac e Trenitalia. È stato studiato, attraverso un accordo con Trenitalia Regionale, un piano di mobilità che collega Ippodromo delle Capannelle al centro della città. Con Eventi in Bus, poi, è stato organizzato un servizio di bus navetta al termine dei concerti per accompagnare gli spettatori in centro. Il costo del biglietto sarà simbolicamente di un euro.