Assoutenti aderisce all’Alleanza contro la povertà energetica

Assoutenti APS, associazione no profit per la tutela dei consumatori, aderisce all’Alleanza contro la povertà energetica

Assoutenti APS, associazione no profit per la tutela dei consumatori, aderisce all'Alleanza contro la povertà energetica

L’Alleanza contro la povertà energetica è un network impegnato nella costruzione di un dialogo tra attività già in essere per contrastare la povertà energetica e ulteriori azioni di divulgazione e sensibilizzazione rivolte sia a stakeholders politici che ai cittadini, con l’obiettivo di contribuire a mitigare il fenomeno con soluzioni di lungo periodo che vadano oltre il mero assistenzialismo.

“Assoutenti è consapevole dell’importanza di affrontare in anticipo il fenomeno della povertà energetica soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo in cui ci ritroviamo a consumare grandi quantità di energia e siamo dipendenti da essa come fosse ossigeno vitale. Abbiamo preso seriamente a cuore questo problema e, come nella nostra missione statutaria e nella storia di Assoutenti, la nostra preoccupazione è quella di garantire l’universalità dei servizi. Con l’ingresso nell’Alleanza contro la Povertà energetica continueremo ad impegnarci al fine di raggiungere i nostri obiettivi, che sappiamo essere comuni agli altri partner dell’Alleanza, e aumenteremo il nostro impegno già messo in campo per diffondere capillarmente tutte le informazioni sull’accesso ai Bonus energetici e sull’autoproduzione di energia.” Dichiara Furio Truzzi, Presidente Assoutenti.

“Ora che siamo prossimi ad avere finalmente in Italia una Strategia nazionale contro la povertà energetica, allargare ulteriormente le nostre fila è un ulteriore passo per dare il nostro contributo nella mitigazione del fenomeno” dichiara Agnese Cecchini founder dell’Alleanza contro la povertà energetica e direttore responsabile di Canale Energia.

Cos’è la povertà energetica

La povertà energetica è un problema globale che tocca circa il 10% della popolazione europea tanto da diventare una priorità politica da numerose Istituzioni dell’Unione Europea e uno degli obiettivi presenti nell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La pandemia del Covid-19 ha acuito il fenomeno. In Italia dalle ultime stime la povertà energetica colpisce l’8,8% delle famiglie dati che salgono al 13% e il 22% della popolazione di Campania, Calabria e Sicilia. I più colpiti al Sud, soprattutto le famiglie con oltre cinque componenti o con il capofamiglia con meno di 35 anni e quelle guidate da donne ultracinquantenni.

www.povertaenergetica.it