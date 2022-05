Previsioni meteo 27 maggio 2022: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 27 maggio 2022: cieli sereni o poco nuvolosi sulle nostre regioni, possibili temporali pomeridiani al Nord-Est e Sardegna

Ultimo weekend di Maggio con condizioni meteo ancora estive su buona parte dell’Italia grazie all’anticiclone che da giorni ha portato tempo stabile ma anche afa e temperature fuori stagionale, con picchi anche di +34°-35°C sulle Isole maggiori. Nella giornata di oggi avremo poche variazioni di rilievo, con clima in prevalenza asciutto ad eccezione di temporali pomeridiani sulle regioni di Nord-Est e Sardegna. Attenzione però, perché nei prossimi giorni il quadro cambierà drasticamente.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani al mattino avremo tempo stabile su tutta la Penisola, ad eccezione delle zone di confine orientali dove saranno possibili locali rovesci. Nel corso del pomeriggio instabilità in estensione a gran parte delle regioni del Centro e del Sud Italia, Isole maggiori comprese. Cieli sereni solo al Nord-Ovest, Marche, Puglia e parte della Calabria. Domenica l’arrivo di una perturbazione porterà piogge diffuse inizialmente al Nord-Ovest e al Centro: precipitazioni in estensione anche alle regioni meridionali nel corso della giornata.

Intanto per oggi, venerdì 27 maggio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo locali piogge tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio tempo instabile su Alpi e Appennino settentrionale con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. In serata precipitazioni in sconfinamento anche verso le pianure di Veneto e Friuli, variabilità asciutta altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora nuvolosità in transito con piogge sparse possibili sopratutto su Umbria, Lazio e Abruzzo. In serata ancora locali piogge sull’Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, piogge sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi possibili su zone interne Peninsulari e della Sardegna, più asciutto altrove. In serata residue piogge su Molise e Sardegna, nubi sparse e schiarite altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili al Nord e al Centro, in lieve calo sulle regioni meridionali.

