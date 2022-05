“Paura di piacere” è il nuovo disco dei Cosmetic

“Paura di Piacere” è il nuovo album dei Cosmetic, la band romagnola ormai un culto e una garanzia in termini di indie-rock e shoegaze

“Paura di Piacere” è il nuovo album dei Cosmetic. La band romagnola, ormai un culto e una garanzia in termini di indie-rock e shoegaze, ha smesso di guardarsi le scarpe per presentare il disco più pop ed estroverso della sua ormai ventennale carriera. Anticipato nei mesi scorsi dai singoli “La Luce Accesa”, “Morsi” e “Riopetra”, “Paura di Piacere” è una raccolta di gemme emo e radiofoniche, che ormai nemmeno più la solita timidezza impedirà di far arrivare alle orecchie del grande pubblico.

“Paura di Piacere” esce per To Lose La Track in CD ed LP in edizione limitata e Coypu Records (Tape), con edizioni La Tempesta.

Il vinile trasparente in edizione limitata sarà disponibile a giugno ed è già pre-ordinabile sul sito di To Lose La Track a questo link.