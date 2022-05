“Momenti” è il nuovo singolo delle Yayanice

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Momenti” (LaPop) il nuovo singolo del duo musicale Yayanice

“Momenti” è nuovo singolo del giovane duo musicale che questa volta si cimenta in un brano che occhieggia più al soul e all’R’nb Anni ’90. Il pezzo parla di quei momenti bui in cui ci si sente smarriti e invita a cercare profondamente dentro noi stessi per poter trovare la soluzione. È il gioco difficile della vita, che non va presa superficialmente ma va vissuta in profondità, come un mare che pur essendo increspato in superficie nasconde nei suoi abissi quella calma che è foriera di messaggi e soluzioni, per chi ha il coraggio di avventurarcisi. Il ritornello vuole poi dare un punto di svolta nel seguire il proprio sentire e nello spronare a guardare le cose oltre le loro apparenze.

«Mangia calma, digerisci il mantra»: con questa frase le due artiste riassumono il concetto del brano.

Per l’uscita di “Momenti” viene nuovamente proposto il video loop creato attraverso un programma di intelligenza artificiale, che ha generato le onde che rappresentano il mare di sensazioni che promanano dall’ essere umano.

Biografia

Yayanice è un duo formato da Chiara Iannice (voce) e Giulia Facco (tastiere).

Chiara comincia a cantare a 16 anni in un gruppo del liceo tutto al femminile che si scioglie dopo la maturità. Si riavvicinerà al canto solo a 32 anni, in conseguenza ad una necessità profonda, prendendo questa volta lezioni mirate all’ esplorazione e allo studio della voce. Giulia si avvicina allo studio del piano classico da bambina. In tarda adolescenza scopre il jazz e si diploma al conservatorio jazz di Rovigo nel 2014, anno in cui esce anche il suo primo disco (“The Prophecy” Emme records label). Negli ultimi anni ha collaborato con varie band in ambito jazz, pop e soul.

Le due ragazze si conosco nel 2017 e cominciano a suonare insieme nella band bolognese Ya-nice, cimentandosi in cover di brani funky, r’n’b, new soul e nell’ultimo periodo anche house. Finita questa avventura Chiara e Giulia decidono di continuare per fare della musica originale e, con il prezioso aiuto di Nicolò Scalabrin e Riccardo Di Vinci, quasi per caso, nasce il progetto Gu. A. St. O. che si concretizza tra il 2020 e il 2021 con l’uscita di un EP. Il 2022 si apre con l’uscita di “Senza gravità”, singolo che anticipa un nuovo album, seguito da “Momenti” (LaPop), brano disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.