Le toscane AB29 online con “My Brain”

Disponibile sulle piattaforme digitali “My brain”, il nuovo capitolo del progetto “Memorem” della band Toscana delle AB29

“MY BRAIN” è il nuovo capitolo dell’EP “Memorem“, un viaggio musicale-metaforico scritto dalle AB29 per raccontare il percorso tra luci e ombre della schizofrenia. Un viaggio dove, attraverso 5 canzoni, la band racconta la progressiva metamorfosi dello stato mentale che, traccia dopo traccia, si manifesta in tutta la sua bellezza nella psiche della protagonista della storia.

In questo percorso, “MY BRAIN” rappresenta il punto più alto: il momento dell’abbandono più totale, senza più tentare di fuggire.

Il brano fa parte del disco MEMOREM che uscirà dopo l’estate. La parola Memorem, in latino, significa “Consapevolezza” ma anche “Ricordo”: “Un ricordo è la conferma di essere reali, la consapevolezza di ciò che siamo.”

Ogni brano dell’EP ha un filo conduttore e ogni traccia è un tassello in più nel percorso verso il completamento della metamorfosi mentale della protagonista di questo viaggio. Con il primo singolo Memorem, uscito nel 2020, le AB29 ci hanno aperto le porte della mente della protagonista dell’EP che deve confrontarsi con la comparsa di strani sogni e allucinazioni. Con MY BRAIN siamo al punto di non ritorno.

I singoli precedenti hanno ricevuto molto interesse in Italia e in UK ricevendo recensioni e interviste su webzine oltremanica.

BIO

Le AB29 sono una rock band della provincia di Pisa. Formata da tre giovani ragazze, Zoe, Francesca e Rebecca. Nel 2015 si uniscono per realizzare il loro sogno, un sogno comune che le avvicina anche sul piano personale. Iniziano a scrivere canzoni e ad esibirsi in concerti partecipando a diversi concorsi, confermandosi tra le finaliste di “Sanremo Rock 2018”.

Le ragazze cominciano a capire che il loro sogno sta iniziando a diventare realtà. Nel Settembre 2017 esce il loro primo album FIX, “All Broken 29”, che le aiuta a farsi conoscere ad un pubblico più vasto, quello di internet, e ad incrementare la richiesta di concerti. Nel 2020 cambiano il nome in AB29, entrano in Beng! Dischi con la quale cominciano un percorso discografico che le porta in studio a registrare il loro nuovo lavoro tutt’ora in fase di sviluppo.

