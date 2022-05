I Bright Lights Apart tornano con “The Apologies List”

“The Apologies List” è il nuovo singolo della band Bright Lights Apart. Il brano parla di redenzione attraverso un flusso di coscienza sul passato e tutti gli errori commessi

“The Apologies List” è il nuovo singolo della band Bright Lights Apart. Come suggerisce il titolo, il brano parla di redenzione attraverso un flusso di coscienza sul passato e tutti gli errori commessi. Un tema centrale è la volontà di costruire una nuova persona su sé stessi e su coloro che ci circondano.

Rispetto al classico sound della band, “The Apologies List” segna un ritorno ad un approccio più grezzo nella composizione e nell’arrangiamento. L’elettronica lascia infatti più spazio agli strumenti e alla voce, svelando la ricerca di un suono più “umano” e meno sintetico.

Nati come un progetto solista di Miles.t nel 2014, i Bright Lights Apart compaiono sulle scene nel 2014 con il demo “Something About the Troubles”, registrato in un casolare disperso nella campagna polesana.

La formazione si trasforma in una vera band quando la line-up viene completata con Mimmo alla batteria e Toma al basso, oltre che con la collaborazione artistica di Slug, che si occupa della parte elettronica.

Il primo album “As Everything Falls Apart” del 2016 accomuna infatti la parte rock della band a campionatori, synth e loop ritmici. Nello stesso periodo iniziano ad arrivare i primi palchi.

Il singolo “A world Set on Fire” svela l’ammirazione della band per i Nine Inch Nails e segna l’uscita della sezione ritmica iniziale dalla band. “Post Utopia Soundscapes” del 2019 è figlio di una fase più sperimentale, con l’aggiunta di Dave a occuparsi delle chitarre. Il periodo legato al covid-19 vede un arresto da parte della band, che mentre aspetta il ritorno alle scene scrive materiale più legato alla dimensione live band. Il singolo che segna il ritorno dei Bright Lights Apart a sonorità più fedeli alle origini è “The Apologies List”, che vede la luce nella prima metà del 2022.