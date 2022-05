FULMINE è il nuovo singolo di ANDREA DI DONNA. Il brano segue i primi singoli pubblicati dall’artista e le molteplici collaborazioni in ambito cinematografico e televisivo

FULMINE è il nuovo singolo di ANDREA DI DONNA, in distribuzione Artist First. Il brano segue i primi singoli pubblicati dall’artista e le molteplici collaborazioni in ambito cinematografico e televisivo, con la sua firma in diverse colonne sonore, oltre a quello teatrale, al fianco dell’attore perugino Filippo Timi nel suo spettacolo SKIANTO (2014), dove Andrea si è esibito in qualità di cantautore portando brani originali.

“Fulmine racconta l’amore che fa casino. È una festa di suoni e canti che escono dal buio.”

Fulmine nasce all’improvviso, alla fine del 2020, poco dopo la scrittura dei precedenti Cadillac e Senza destinazione. Il brano s’inserisce quindi come l’ultimo di una costellazione musicale vicina e che ha già portato a ottimi riscontri di pubblico e critica. Nell’attesa tra scrittura e pubblicazione, Fulmine ha visto accadere molte cose, ma si appresta ad uscire più forte e attuale che mai.

CREDITS

Fulmine è scritta da Andrea Di Donna

Prodotta da Andrea Di Donna e Fabio Rizzo (Indigo Palermo)

Distribuita da Artist First

Foto copertina di Minimal Triangle Film

BIOGRAFIA

Andrea Di Donna è un cantante e musicologo romano impegnato, negli anni, in diversi contesti artistici.

Dal 2009 collabora con diversi attori, produttori e registi, tra cui Fabrizio Ferraguzzo, Filippo Timi e Antonella Costa, per la composizione di colonne sonore.

Dal 2015 Andrea è cantante dell’orchestra Come mamma m’ha fatto, diretta dal Dj Max Scoppetta.

Il 16 aprile 2021 esce il suo primo singolo, Cadillac (Artist First), che cattura fin da subito le attenzioni di selezioni editoriali e stampa del settore. Il 25 giugno 2021 esce il secondo brano Senza destinazione, anche questo accompagnato dal videoclip ufficiale.

Nello stesso periodo Andrea viene selezionato tra i 6 finalisti del BMA (Bologna musica d’autore).

Verso la fine del 2021 Andrea è stato invitato a più riprese da Ernesto Assante e Gino Castaldo a partecipare ai “Late Night Show” all’ Alcazaz live di Roma.

A febbraio 2022 sale sul palco dell’Auditorium Parco della Musica per RETAPE, organizzato da Ernesto Assante.