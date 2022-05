“Così parlò Lupo Blu” è il nuovo libro di Elisabetta Dami

Disponibile nelle librerie e online “Così parlò Lupo Blu”, il nuovo libro della creatrice del popolarissimo Geronimo Stilton, Elisabetta Dami

ELISABETTA DAMI, creatrice del popolarissimo Geronimo Stilton, è da sempre una grande appassionata di natura e di viaggi avventurosi alla scoperta di luoghi magici e incontaminati, creature sorprendenti e persone speciali ai quali ispirarsi per le sue storie. Già, Elisabetta è proprio una storyteller, e non è un caso che anni fa, durante una delle sue avventure, è stata adottata dal Clan del Lupo dei Cherokee, una grande tribù di nativi americani, perché per loro i narratori, e in particolare chi racconta storie ai più piccoli, hanno un’importanza e un valore sociale straordinari. Il nome le è stato dato è “Usti Waya”, che significa “piccolo lupo”. Da qui il lupo è entrato nel cuore dell’autrice che finalmente con il suo nuovo emozionante romanzo COSÌ PARLÒ LUPO BLU, edito da Rizzoli. Un’avventura senza tempo, poetica. in una natura selvaggia, alla scoperta della bellezza di essere diversi e del potere straordinario delle storie.

Blu, il lupo protagonista del romanzo, non riesce a cacciare ma ama raccontare, per questo vivere secondo le leggi del branco non è facile per lui. Dovrà fare una scelta difficile e coraggiosa e seguire il suo destino che lo porta a intraprendere un viaggio di conoscenza attraverso le quattro stagioni della vita e i quattro angoli del mondo.

“Ancora una volta – racconta Elisabetta che è stata consigliera WWF per diversi anni – un animale, un lupo questa volta, è venuto in mio soccorso in questo periodo storico così difficile, tra pandemie e guerra, per aiutarmi a trovare le parole per tessere un’altra storia. Perché per me raccontare storie è una ragione di vita e credo profondamente nel loro potere di migliorare l’esistenza di chi le ascolta… ma anche di chi le racconta”.

ELISABETTA DAMI ha dedicato la sua vita alla letteratura per ragazzi, prima come editrice poi come autrice, dando vita a Geronimo Stilton. I suoi libri sono tradotti in 50 lingue, in ogni angolo del pianeta

pp. 180

€ 16,00

Dai 9 anni