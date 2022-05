La crescente popolarità dei casinò online dal vivo

I casinò on line

I casinò on line nati un po’ in sordina, hanno avuto uno sviluppo notevole anche tra i “non addetti ai lavori” a partire dall’inizio del 2020. Certamente la pandemia con tutto ciò che ne è conseguito tra quarantene e periodi di chiusure ne ha favorito la crescita.

In molti hanno cercato hobby e svaghi alternativi trovando una buona valvola di sfogo nel gioco online. Secondo CasinoAffidabile.com questa tendenza positiva è proseguita anche nel 2021 e sta diventando, di fatto, uno dei settori di primo piano, all’interno del gambling, in termini di business e di ricavi.

Il successo dei siti di casinò on line è stato supportato e favorito anche dallo sviluppo tecnologico che ha messo a disposizione dei sistemi che rendono l’esperienza di gioco molto simile a quella reale. Le tecnologie immersive come ad esempio la VR, (Realtà Virtuale), permettono al giocatore di immergersi in una nuova dimensione e di interagire direttamente con giocatori e croupier seduti intorno al tavolo di gioco come in un vero e proprio casinò.

E oltre a tutto questo, un vantaggio indiscutibile è quello di poter giocare comodamente dal divano! Anche l’autorevole European Gaming ha pubblicato sul proprio sito diversi articoli sull’argomento. Sono sempre più in crescita i Casinò che offrono questa esperienza non solo dal desktop ma anche da device mobili: vale, quindi la regola che si può giocare dove e quando si vuole senza nessuna limitazione.

La tecnologia

Affinché il gioco con un croupier sia davvero performante, la tecnologia deve essere molto avanzata. Il live streaming non può permettersi una scarsa qualità con buffering e latenze che rallentano l’esperienza di gioco e deve essere tale da consentire le interazioni in tempo reale come se ci si trovasse realmente di fronte al croupier.

Le funzioni dei giochi sono gestite attraverso un’interfaccia tecnologicamente avanzata che comprende i chip del giocatore, i pulsanti che consentono di fare le scommesse e le diverse azioni necessarie alle varie fasi di gioco compreso la possibilità di interagire direttamente con il croupier e gli altri partecipanti.

Una delle funzionalità più importanti è certamente quella di poter vedere il croupier. Questo che, di fatto, è una persona in carne e ossa, ubicata fisicamente in un locale di proprietà del casinò o in una vera e propria sala da gioco, dove sono installate diverse telecamere che inquadrano le varie fasi del gioco e le zone della sala.

Il croupier si comporta esattamente come farebbe in un casinò tradizionale, fatta eccezione per l’auricolare che gli consente di interagire con i giocatori: gira la ruota della roulette, distribuisce le carte, ritira le fish. È vero che per poter giocare alla base c’è un software altamente sofisticato ma è anche vero che l’adrenalina e il brivido del gioco sono reali.

Per giocare live non è necessario un software particolare, è sufficiente scegliere tra i casinò che abbiano questa offerta e entrando nella home di un casinò, cliccare sulla sezione dedicata “casino Live”. I casinò che offrono questa sezione sono numerosi e in continua crescita.

Grazie all’esperienza che questa tipologia di gioco offre all’utente, nonostante siamo ancora agli inizi, sta crescendo molto rapidamente in tutti quei paesi europei dove è legalizzata, tra cui anche l’Italia. Come conferma anche il portale AgBrief , recentemente anche in Asia se ne parla molto.

Se è divertente giocare con un algoritmo, certamente lo è ancora di più giocare seduti attorno a un tavolo virtuale con un croupier e giocatori veri dove si può respirare l’atmosfera di un casinò tradizionale. Per offrire un’esperienza e un’atmosfera che sia il più possibile vicina alla realtà il casinò deve utilizzare una tecnologia avanzata e soluzioni software di prestazioni elevate. Per questo motivo i casinò si affidano a fornitori di software che possano garantire qualità video, velocità di connessione e ridurre la latenza al minimo.

Le tipologie di gioco

Al momento la quantità e varietà dei giochi con il croupier dal vivo è limitata anche se in forte crescita. Il Blackjack è il gioco più popolare ed è possibile scegliere tra tipologie differenti quali ad esempio Surrender, Ponton e Blackjack Switch.

Per la roulette è possibile trovare le diverse varianti: francese, italiana o americana. Per il baccarat, meno popolare degli altri due, i tavoli sono in numero minore ma offrono comunque un’ottima esperienza di gioco.

Si sta affermando anche il Casinò Hold’em, è una variante del poker dove si gioca contro il croupier e prevede un numero illimitato di giocatori al tavolo. E infine, menzioniamo un gioco di dadi, il Sic Bo. Nel live casino, in genere, i dadi del gioco sono sotto una campana di vetro e il croupier aziona il gioco tramite un pulsante.

I casinò che hanno la sezione live stanno crescendo di giorno in giorno e ciascuno di loro cerca di trovare un perfetto equilibrio tra varietà di gioco, piattaforma e offerte promozionali.

I Casino Live

Ciò che contraddistingue i migliori è certamente la disponibilità e la varietà dei giochi che possano soddisfare le esigenze diversificate per ogni utente. A questo è necessario aggiungere la qualità e le performance dei giochi che devono essere sviluppati dai migliori provider sul mercato.

Come per tutte le altre tipologie di gioco, anche le versioni dal vivo devono garantire la massima sicurezza. Prima cosa da fare, controllare che il casino mostri sul proprio sito il numero di regolare licenza ADM/AAMS. Che i sistemi di pagamento siano veloci e facili da usare e che i tavoli di gioco possano offrire limiti di puntata adatti a tutte le tasche. Tra questi ne ricordiamo alcuni: 888Casino; Sisal; William Hill Casino; Leo Vegas.

E onde evitare che giocare possa causare dipendenza è necessario farlo sempre con moderazione e piena consapevolezza dei propri limiti soprattutto quelli finanziari.