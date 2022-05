Al Mittelcult di Trieste al via la rassegna RdB 100

Dal 26 maggio al 19 giugno presso il nuovo centro Mittelcult in programma “RDB 100”, la rassegna dedicata al Centenario di Raffaello de Banfield

Dal 26 maggio al 19 giugno, presso il Palazzo della Cultura Mitteleuropea di via del Coroneo Trieste si terrà la rassegna musicale RdB 100 che celebra il centenario della nascita del barone Raffaello de Banfield Tripcovich detto “Falello”, personaggio importantissimo nella storia culturale e imprenditoriale di Trieste e di tutto il Friuli Venezia Giulia e Direttore artistico del Festival dei 2 mondi di Spoleto, affiancando Giancarlo Menotti e Romolo Valli nella conduzione della rassegna spoletina internazionale. Egli fu imprenditore, cosmopolita e uomo di grande cultura. Il progetto dedicato al suo centenario, organizzato da Alessandro Gilleri con Golden Show, ripercorre il percorso artistico storico di Raffaello nella Trieste del dopoguerra fino all’inizio del secondo millennio. Rdb 100 prevede l’esecuzione di quattro concerti e di un’opera, a cui fungeranno da corollario una mostra e un convegno: il momento centrale delle celebrazioni sarà costituito dal Galà benefico del 1° giugno con la rappresentazione di “Colloquio con il Tango” in versione da camera con la soprano Jadranka Jovanovic, membro del Parlamento Serbo, la regia di Tommaso Tuzzoli, le scene di Pier Paolo Bisleri e i costumi di Chiara Barichello. Al termine si svolgerà un grande brindisi celebrativo per il compleanno di Raffaello de Banfield – che cade il 2 giugno. Attesa tra gli ospiti del Convegno anche la notissima soprano Raina Kabaivanska.

“Iniziamo questa avventura – ha aggiunto Gilleri – come stimolo culturale nella città e per la città, che ricordi alcuni tra i suoi figli più illustri (Raffello de Banfield, Pietro Garinei, Alexander Moissi, Carpinteri e Faraguna) perché chi non ha coscienza della propria storia non ha futuro”.

26 maggio – 19 giugno

“RdB 100 ”

Rassegna musicale dedicata a Raffaello de Banfield con quattro concerti e l’opera “Colloquio con il Tango” di Raffaello de Banfield, con Jadranka Jovanović (regia di Tommaso Tuzzoli, scene di Pier Paolo Bisleri, costumi di Nicoletta Ercole)

26 maggio ore 18.00

Lieder Abend con la soprano Gaja Pellizzari vincitrice del Concorso SOI Fiorenza Cedolins

“Souvenirs d’Europe”

Gaja Vittoria Pellizzari – soprano

Alessandro Del Gobbo – pianoforte

Musiche di de Banfield, V. Bellini, F. Mendelsson, F. Schubert C. Loewe, J. Brahms, C. Nielsen, W. Stenhammar, E. Grieg

28 maggio ore 17.00

Lieder Abend con la soprano Sumika Kanazawa vincitrice del Concorso SOI Fiorenza Cedolins

Musiche di de Banfield, F. P. Tosti, O. Respighi, P. Mascani, Y. Nakata, Y. Makita, G. Verdi e G. Puccini

1 giugno ore 20.30

“Colloquio con il Tango” di Raffaello de Banfield con Jadranka Jovanović e la partecipazione di Samuele Fragiacomo e Andrea Binetti. Regia Tommaso Tuzzoli, scene Pier Paolo Bisleri, costumi Chiara Barrichello, luci Mau Willy Tell, maestro collaboratore Elia Macrì

13 giugno ore 18.00

Convegno “Musica e Teatro di un gentleman europeo” con relatori Gianni Gori, Rino Alessi, Paolo Quazzolo, Raina Kabaivanska e Alessandro Gilleri

17 giugno ore 20.30

Guascone Teatro presenta

“Balcanikaos”

di e con Andrea Kaemmerle

Accompagnato dagli ottimi musici Klezmer Balcanici Ras Kornica (violino), Ivo Andreevic (fisarmonica), Branka Ceperac (contrabbasso), Danko Jugovic (sax e clarinetto), Jan Milo (basso tuba) e Iugo Osmanovic (trombone)

Musiche di Bregovic, Kusturica, Kočani Orkestar e molti altri duettano con altrettanti autori di “parola” come Hasek, Hrabal, Kafka e Rilke

18 giugno ore 20.30

“Mi Pasiòn” fisarmonica Sylvia Pagni

Concerto di “Tanghi Argentini”

19 giugno

Premiazione regata G. de Banfield young presso Yacht Club Adriaco

Biglietto Concerti €25,00€

Biglietto Serata di Gala €100,00

Parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione Goffredo de Banfield per il sostegno delle persone anziane fragili.

Biglietti e prenotazioni disponibili al Ticket Point di Corso Italia, 6 o sul sito online.