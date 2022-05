A Pescara arriva “Cartoons on The Bay 2022”

“Cartoons on The Bay 2022”: a Pescara da mercoledì 1 giugno la 26esima edizione del festival della Rai dedicato all’animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale

Con la proiezione evento in notturna dell’attesissimo “Jurassic World – Il dominio“, apre a Pescara mercoledì 1 giugno la 26esima edizione del festival della Rai dedicato all’animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale. All’Aurum di Pescara le mostre sulla serie Arcane e sul maestro Carlos Grangel, conferenze, workshop e giochi per bambini e famiglie. In piazza Salotto spettacoli, gare di cosplayer ed eventi sportivi. Al Cinema Teatro Massimo rassegna internazionale dei migliori film d’animazione con due anteprime nazionali e due proiezioni evento. Tutte le iniziative, che si terranno sino al 5 giugno, a ingresso gratuito. Cartoons on The Bay torna, dunque, in presenza. Il Festival internazionale dell’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale è promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com.

Il concorso e l’assegnazione dei Pulcinella Awards, un ampio programma professionale dedicato ai professionisti del mondo dell’animazione provenienti da ogni angolo del mondo, eventi pensati per il pubblico di ogni età. Taglio del nastro mercoledì 1 giugno alle 16, con l’inaugurazione all’Aurum delle due grandi mostre, multimediali e immersive, dedicate alla serie animata Arcane (“Tra Piltover e Zaun”) e al maestro Carlos Grangel (“Sketchbooks”), che alla città di Pescara ha dedicato il manifesto del Festival.

Alla 26esima edizione del festival della Rai dedicato all’animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale saranno presenti il sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sindaco di Pescara Carlo Masci e i vertici di Rai Com. Attesissima, alla mezzanotte tra l’1 e il 2 giugno al Cineteatro Massimo-Pescara Multiplex, la proiezione a ingresso gratuito del film “Jurassic World – Il dominio”, mentre il 4 giugno alle 18 luci spente in sala per il fantasy giapponese “The Deer King”. Protagonisti di Cartoons on the Bay sono come sempre i ragazzi ai quali il Festival dedica una divertentissima area Kids. Tra gli spettacoli più attesi il concerto “iDOL” (giovedì 2 giugno alle 18) con Emanuela Pacotto, voce delle protagoniste delle più importanti serie animate trasmesse in Italia, e Giorgio Vanni. La grande piazza cittadina è sede di altri eventi imperdibili come il “Rainbow Kids Show” (sabato 4 giugno alle 17), dedicato ai personaggi Rainbow (“44 gatti”, “Pinocchio and friends”, “Summer & Todd” e “My Passport Friends”) condotto da Laura Carusino. Quindi della gara di Cosplay (domenica 5 giugno alle 16) organizzata da Games Academy. Per raccontare ai più giovani come si realizzano videogiochi e fumetti, sono in programma lezioni in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics e la Games Academy di Pescara. Cartoons è anche sport, con i campi da volley S3 per il gioco libero allestiti in piazza Salotto e con le numerose iniziative della Fipav.