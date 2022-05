Uno Sbirro Qualunque in radio con “A.C.A.B.”

Disponibile in radio e su tutti i digital store “A.C.A.B. – (All Cops Are Brothers)”, l’ ultimo singolo di “Uno Sbirro Qualunque”

Il brano è stato scritto per dare un ulteriore punto di vista su quello che è il lavoro delle forze dell’ordine.

Uno sfogo nudo e crudo rivolto a tutti quelli che dipingono gli “sbirri” come il male, ricordando solo gli errori e mai le gesta nobili.

Nel relativo video, si fa notare come un poliziotto che subisce violenza non fa scalpore a differenza di quello che per difesa ne fa uso.

È un dialogo acceso tra l’ agente e l’ascoltatore in cui il primo cerca di far capire al secondo che ciò che vede o sente in giro non corrisponde né alla realtà dei fatti né ad una giusta strada da intraprendere.

Questi alcuni principi che “ Uno Sbirro Qualunque “ afferma: “La violenza gratuita è solo il mezzo ultimo di chi non ne possiede altri per emergere e l’abuso di sostanze stupefacenti è solo un rifugio di chi fa “fatica ad incastrarsi nella realtà”.

Il brano vuole essere un messaggio di speranza e di forza per chi si trova dinnanzi al bivio tra il giusto e sbagliato, un’ ancora di salvataggio per chi è in cerca di una visione diversa rispetto a quella falsa e comune che purtroppo arieggia nel nostro paese….. e non solo.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=5iSP5qDHr1w