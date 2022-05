Il peggio è passato: fuori il nuovo videoclip

Su YouTube il video di Gente Stupida, terzo singolo de IL PEGGIO E’ PASSATO, trio emiliano autoproclamatosi slalomisti del pop corrotto

autoproclamatosi slalomisti del pop corrotto. E’ una canzone di rivincita, un’ode al coraggio di chi fa scelte sincere, anche se talvolta sconvenienti.

A corredo esce ora il videoclip realizzato da Stefano Poletti, noto movie maker già all’opera per Baustelle, TARM, Zen Circus, Nek ecc., oltre che musicista e scrittore.

“Silenzio, le luci semiaccese…”

Inizia come un risveglio, per poi prendere ritmo e portarci con lei. Una batteria incalzante fa da sfondo all’alternarsi di riflessioni personali, chitarre acustiche in strumming, melodie di pianoforte e tappeti di synth su ritornelli da urlare sfogando rabbia e tensione. Gente Stupida sarà anche la traccia di apertura dell’album di esordio di IPEP, previsto per Maggio.

È lo stesso Stefano Poletti a presentarci così il lavoro:

“L’idea del video è nata durante il primo lockdown, quando la band mi sottopose questo brano. Il testo racconta fatti personali della vita di Michele e della sua voglia di rivincita e mi piacque il fatto che il tutto avvenisse attraverso un brano con un andamento brioso che trasmettesse un mood positivo, di fiducia e voglia di stare insieme. Come accomunare il momento storico che stavamo vivendo al messaggio contrastante della canzone? Essendo tutti chiusi nelle proprie abitazioni, ho chiesto che ogni membro della band si riprendesse con il proprio smartphone ballando e cantando la canzone con indosso abiti neri davanti ad una parete bianca ed ho utilizzato la silhouette dei loro corpi come elemento grafico in cui far confluire immagini d’archivio che raccontassero la vita pre-covid: gente che balla, che si bacia, paesaggi suggestivi, fiori che nascono, ecc…un inno alla vita e alla rinascita! Ho poi montato il tutto curando il fatto che il susseguirsi delle immagini rispettasse minuziosamente l’andamento ritmico del brano. Credo che con un’idea stravagante siamo riusciti ad esprimere quella necessità di speranza di cui il vivere ha bisogno anche quando ci troviamo incatenati nei nostri appartamenti. La canto ancora spesso questa canzone e amo il fatto che il mio video sia pubblicato in questo periodo in cui sembra si stia uscendo dal tunnel e la primavera è alla porte. Viva la gente stupida! Viva la vita!”

Gente Stupida è un inno alle persone sincere – quelle che a costo di esserlo finiscono spesso per avere la peggio – quelle che quando lo sono, sono felici e fiere nonostante tutto.

E ai tanti che sostengono che spesso sincerità equivalga a stupidità noi rispondiamo cantando coralmente con i pugni rivolti al cielo: Viva la gente stupida!

“Andremo a Barcellona, fanculo le lacrime

Andremo ad esportare la nebbia e le zanzare”

Guarda GENTE STUPIDA qui: https://bfan.link/gente-stupida