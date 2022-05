Quelli Rimasti online con il brano “Amanda”

“Amanda” è il nuovo singolo della band Quelli Rimasti. La canzone parla di quanto certe persone che ci hanno lasciati non manchino solamente nei momenti difficili

“Amanda” è il nuovo singolo della band Quelli Rimasti. La canzone parla del ricordo e di quanto certe persone che ci hanno lasciati non manchino solamente nei momenti difficili, ma anche quando la vita regala gioie che vorremmo condividere.

La vita è vista come un flusso in divenire e così i ricordi come tracce cristallizzate nel passato. Nei momenti più complessi, la nostalgia può soffocare il presente a tal punto da non farne comprendere il significato. In altri, invece, regala momenti di autentica felicità.

“Così di mia nonna tornano i ricordi, come quando da piccolo non volevo dormire perché avevo paura del buio: Lei mi si metteva accanto e mi leggeva le favole, fino a quando non mi addormentavo. Come vorrei che anche oggi fossi qui, come allora al mio fianco, a raccontarmi le favole.”

La band Quelli Rimasti prende il nome dai numerosi cambi di formazione ai quali è stata sottoposta nel tempo. La stabilità è stata finalmente trovata con Alessia De Mattia alla voce, Lorenzo Ballerini alle chitarre e seconde voci, Paolo Bernocchi al basso e seconde voci, Roberto Gioia alla batteria e percussioni. Il quartetto ha iniziato a comporre inediti dal rock al pop, passando per il blues. Quelli Rimasti mettono particolare impegno nell’armonia e nei testi, categoricamente in lingua italiana, con l’obiettivo di trasmettere all’ascoltatore i sentimenti che hanno guidato la stesura delle composizioni.