Richard Gere ospite di Fazio a “Che tempo che fa”

Richard Gere in esclusiva a “Che tempo che fa” su Rai 3. L’attore e attivista per i diritti umani ospite di Fabio Fazio

Il divo di Hollywood e filantropo Richard Gere sarà ospite in esclusiva nella penultima puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 22 maggio su Rai 3 alle ore 20. Fondatore della Gere Foundation, che lo scorso anno ha celebrato il 30° anniversario, e Presidente del CdA della non-profit International Campaign for Tibet, lo scorso aprile ha dato supporto a una campagna per la raccolta fondi per la crisi in Ucraina.

Da oltre quarant’anni Gere sostiene attivamente diverse campagne a favore della tutela dei diritti umani, della lotta all’AIDS e della difesa del popolo e della cultura tibetana. Nella sua lunga e straordinaria carriera Richard Gere ha collezionato un David di Donatello come Miglior attore straniero per I giorni del cielo (1979), un Nastro d’Argento per Il console onorario (1984) e un Golden Globe per Chicago (2003), oltre a una nomination agli Emmy per il film tv Guerra al virus (1994). Quest’anno ricorrono il quarantesimo anniversario dell’uscita del celebre film Ufficiale e gentiluomo e il ventesimo dell’arrivo nelle sale di Chicago.