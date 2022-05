Pfizer acquisisce la biotech ReViral

Pfizer si sta concentrando sempre più nelle malattie infettive. Ne è una conferma l’acquisizione di ReViral, una biotech privata con sede in North Carolina

Pfizer si sta concentrando sempre più nelle malattie infettive. Ne è una conferma l’acquisizione di ReViral, una biotech privata con sede in North Carolina focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie antivirali che prendono di mira il virus respiratorio sinciziale (RSV).

Secondo i termini dell’accordo, Pfizer acquisirà ReViral per 525 milioni di dollari, che include un pagamento anticipato non rivelato, così come i pagamenti delle pietre miliari.

L’acquisizione dovrebbe completare gli sforzi in corso da parte del gigante farmaceutico Usa per sviluppare un vaccino per il RSV, una delle principali cause di bronchite e polmonite e una delle infezioni più comuni nel mondo. Il mese scorso, Pfizer ha ottenuto la designazione Breakthrough Therapy dalla Fda per il suo candidato vaccino RSV PF-06482077, noto anche come RSVpreF.

SVpreF è attualmente in Fase III. Il candidato vaccino viene sviluppato per proteggere dal RSV i neonati attraverso l’immunizzazione materna. È anche in fase di sviluppo per prevenire l’RSV negli adulti di età superiore ai 60 anni. I dati di questi studi sono attesi nei prossimi mesi.

Il candidato principale di ReViral per l’RSV, il sisunatovir, è un inibitore di fusione somministrato per via orale, attualmente in fase II di sviluppo. Si ritiene che il meccanismo d’azione del sisunatovir abbia il potenziale di bloccare la fusione del virus con la cellula ospite. Se i dati clinici mostreranno il successo del blocco, potrebbe cambiare lo standard di cura per il RSV. Le attuali opzioni di trattamento sono estremamente limitate e si concentrano principalmente sulle cure di supporto.

Due anni fa, l’Fda ha concesso la designazione Fast Track a sisunatovir e l’anno scorso l’azienda ha completato la parte A del suo studio di fase II REVIRAL1 nel trattamento delle infezioni da RSV nei neonati ospedalizzati. Quello studio fa parte di un programma in tre parti volto a valutare dosi singole e multiple di sisunatovir in bambini altrimenti sani di età compresa tra 1 e 36 mesi ricoverati con infezioni del tratto respiratorio inferiore da RSV. REVIRAL1 è passato alla parte B dello studio, una valutazione controllata con placebo.

ReViral ha anche un secondo programma incentrato sull’inibizione della replicazione di RSV. Quel programma, che è in fase I, ha come obiettivo la proteina N virale. Se i programmi ReViral dimostrano di avere successo all’interno della clinica, Pfizer ha detto che crede che le attività dell’azienda potrebbero superare 1,5 miliardi di dollari di entrate annuali.

Annaliesa Anderson, responsabile scientifico dei vaccini batterici di Pfizer, ha detto che l’acquisizione della pipeline di ReViral rafforza i programmi dell’azienda per RSV. Attraverso la combinazione degli sforzi di Pfizer e quelli di ReViral, Anderson ha detto che saranno in grado di offrire più colpi sull’obiettivo a potenziali terapie RSV.

“Questa acquisizione rappresenta una convalida della profonda esperienza antivirale del team di ReViral e del nostro incrollabile impegno a fornire terapie per i pazienti che ne hanno bisogno. Pfizer è un partner ottimale dato il loro impegno per RSV attraverso il loro programma di vaccino RSV in corso, insieme alle loro capacità cliniche, normative, produttive e commerciali di livello mondiale”, ha detto Alex C. Sapir, CEO di ReViral in una dichiarazione.

Il presidente e CEO di Pfizer Albert Bourla ha detto che l’accordo per ReViral, che è valutato fino a 525 milioni di dollari, rafforza l’impegno dell’azienda nella lotta contro le malattie infettive. L’azienda è uno dei pochi grandi colossi farmaceutici con programmi anti-infettivi attraverso i tre tipi primari di malattie infettive: virali, batteriche e fungine.

“Stiamo continuando a far crescere la nostra pipeline – attraverso i nostri sforzi di ricerca e sviluppo, come i nostri programmi di vaccino RSV, così come gli investimenti strategici in aziende come ReViral – con un focus sulle capacità end-to-end per aiutare a proteggere i pazienti da gravi malattie, ospedalizzazione e morte”, ha detto Bourla in una dichiarazione.