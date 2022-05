Daniele Coluzzi in libreria con “Io sono Persefone”

Fuori nelle librerie e negli store online “Io sono Persefone”, il romanzo del professore-youtuber romano Daniele Coluzzi

Daniele Coluzzi insegna italiano, storia, geografia e latino in un liceo romano ed uno dei pochi professori che è riuscito a conquistare i suoi studenti anche fuori da scuola, in un luogo (virtuale) dove, di solito, gli esperti sono i giovani youtube. Con oltre 50 mila iscritti il canale del “professor Coluzzi” è seguitissimo soprattutto quando l’esame di maturità si avvicina. Sì perché i ragazzi possono trovare sulle sue pagine approfondimenti, curiosità e spiegazioni su tantissimi temi inerenti le sue materie, dai miti greci alle guerre mondiali, dalla guerra fredda alla costituzione, da Leopardi a Pirandello, da Virgilio a Catullo senza dimenticare video dedicati all’importanza e al significato dello studio in generale. “Perché studiare autori e personaggi del passato invece che dedicarsi alle cose pratiche?” questa è una domando che molti adolescenti si fanno e a cui Coluzzi risponde prontamente rendendo accattivanti anche i personaggi più difficili. In particolare, i miti greci sono una grande passione di Coluzzi che proprio per questo ha scritto Io sono Persefone, la rivisitazione in chiave YA del mito di Persefone, la sposa di Ade dio degli inferi. Il libro uscirà per Rizzoli il 3 maggio in tutte le librerie e il 5 si terrà la prima presentazione a Roma, alle 18.30, presso la Mondadori di via Appia insieme a La setta dei poeti estinti, un circolo letterario romano nato nel 2013, sull’onda del film L’Attimo fuggente, che da diversi anni divulga la cultura, l’arte e la bellezza organizzando incontri dedicati alla letteratura e agli autori.

«Siamo diversi in tutto. Come sole e luna.» A quelle parole, Ade scoppia a ridere e si porta una mano sulla fronte. «Quante cose non capisci, Persefone! Tutto è complementare. Gli opposti non esistono, se non nella nostra mente.»

Dal mito al romanzo…

Il destino di Core, giovane dea, è già stato scritto: regnerà sulla natura, assicurando terreno fertile e raccolti abbondanti. E, soprattutto, non si innamorerà mai, rimanendo casta per sempre. È ciò che sua madre, Demetra, ha deciso per lei e che Core ha sempre creduto di desiderare. Ma il fato è imprevedibile, anche per una divinità dell’Olimpo. Durante una passeggiata tra i campi ai piedi dell’Etna, Core viene rapita: Ade, il sovrano degli Inferi ha scelto proprio lei come sua regina. Improvvisamente, la giovane dea si trova sola in un mondo tenebroso e sconosciuto, popolato da anime defunte e divinità mostruose: gli Inferi sono la sua nuova casa, e Persefone il suo nuovo nome. Fuggire, il suo unico obiettivo. Ma gli opposti esistono solo nella nostra mente, o almeno è ciò di cui vuole convincerla l’oscuro signore degli Inferi. Nel regno della morte, le certezze di Core, dea della vita e della fertilità, cominciano a vacillare. Tocca soltanto a lei, ora, scrivere il proprio destino e scegliere: a quale mondo appartiene davvero?

Daniele Coluzzi è nato nel 1989. Professore di Lettere in un liceo di Roma, da circa tre anni è anche divulgatore culturale sui social, dove si occupa di storia, letteratura e mitologia. Attualmente è seguito da più di 150 mila persone.

pp. 300

€ 16,00

Dai 14 anni