Aparto sigla partnership con Apicolturaurbana.it e Apepak

Aparto ha stretto una partnership con apicolturaurbana.it e la start-up Apepak con lo scopo di creare una comunità internazionale sostenibile

aparto, operatore student housing controllato al 100% da Hines, player a livello globale attivo nel real estate, ha stretto una partnership con apicolturaurbana.it e la start-up Apepak con lo scopo di creare una comunità internazionale sostenibile nella prima residenza universitaria aperta in Italia, aparto Milan Giovenale.

Situato a pochi passi dall’Università Bocconi, aparto Milan Giovenale ospita circa 600 studenti e ha come mission quella di costruire comunità responsabili, condividendo con gli studenti l’aspirazione di avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità locale. Attraverso le partnership legate al mondo delle api punta a creare un esempio virtuoso di biodiversità nel centro città.

La collaborazione con apicolturaurbana.it prevede l’installazione di un apiario composto da due alveari sul tetto della residenza universitaria. Questi ultimi diventeranno la casa di 120mila api italiane, con la previsione di una produzione fino a 20 kg di miele fresco e una media di 60 milioni di fiori impollinati al giorno. Grazie alla biodiversità floristica presente in una grande metropoli come Milano, le api libere nella loro fase di impollinazione potranno imbattersi in esemplari di fiori importati da qualsiasi parte del mondo producendo un miele diecimilafiori, unico nel suo genere.

Marc Sampietro, operations director – Living, Hines per Italia e Spagna, commenta: “Le api sono essenziali per il pianeta, piccole comunità capaci di generare un enorme impatto sull’ambiente circostante. Esattamente ciò che vorremmo essere noi di aparto. Vediamo le nostre residenze universitarie come semi del cambiamento e comprendiamo l’importanza di creare ambienti in cui gli studenti possano imparare, sviluppare e contribuire al loro stesso ecosistema. Ecco perché abbiamo stretto queste partnership strategiche con Apicolturaurbana.it e Apepak, in occasione dell’apertura della prima residenza aparto in Italia”.

Fondata nel 2017, apicolturaurbana.it porta l’apicoltura negli ambienti urbani per dimostrare quanto sia importante il rispetto per l’ambiente e per la biodiversità.

“Per noi ogni progetto è speciale, ma quello con aparto ci rende particolarmente orgogliosi ed entusiasti, perché il nostro servizio sarà implementato in una parte viva e vibrante della città, un luogo dove i giovani studenti spendono anni importanti della loro vita, e la nostra ambizione è giocare un ruolo chiave in questo senso, introducendoli al mondo dell’apicoltura nella città e aiutandoli a sviluppare una sensibilità per la protezione della biodiversità”, dice Giuseppe Manno, fondatore di Apicolturaurbana.it.

aparto combina i più alti standard internazionali di qualità, sicurezza e sostenibilità con la capacità di stimolare le relazioni tra persone e la loro crescita personale.

aparto si concentra sul benessere di ogni studente e realizza un programma di attività che aiuta a formare una community che abbia la sostenibilità al suo centro. Come parte di questo processo, aparto ha stretto una partnership anche con Apepak, che ha sviluppato un packaging per alimenti innovativo e biologico, fatto di cotone e cera delle api che è anche riutilizzabile. Può essere usato in sostituzione della pellicola, della plastica, dei contenitori di alluminio e polistirene; ha la capacità di conservare il cibo in modo salutare e ne prolunga la durata grazie alle naturali sostanze antimicrobiche che lo compongono.

La partnership prevede che tutti i residenti di aparto Milan Giovenale ricevano un kit per la conservazione degli alimenti. Se usato correttamente, risparmierà l’uso di circa 180.000 metri di plastica per alimenti in un anno.

“La nostra collaborazione con aparto nasce da un obiettivo comune: entrambi vogliamo dare i giusti strumenti per cambiare il futuro in modo sostenibile e rigenerativo. Ecco perché siamo felici di poter aiutare centinaia di studenti, crediamo nelle nuove generazioni e nel loro bisogno di realizzare un futuro completamente sostenibile. A questo proposito, con aparto abbiamo individuato una soluzione che gli studenti potranno facilmente mettere in pratica come alternativa alla plastica in cucina”, ha commentato Massimo Massarotto, fondatore di Apepak.

Gli studenti residenti potranno anche unirsi a workshop e laboratori per comprendere l’importanza e il ruolo delle api nel mantenimento e miglioramento della biodiversità e degli ecosistemi naturali. Questo include meeting organizzati con apicoltori esperti che guideranno gli studenti attraverso il mondo dell’apicoltura e i suoi momenti più importanti, come la sciamatura e la raccolta del miele.

Disegnato e costruito secondo i più alti standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, aparto Milan Giovenale sarà la prima residenza universitaria in Italia con certificazione LEED. Le partnership con Apicolturaurbana.it e Apepak contribuiscono a tutto questo, dal momento che sono progetti capaci di generare effetti tangibili ed evidenti. Avere rispetto per questi speciali insetti significa avere cura del nostro futuro, contribuendo al raggiungimento di alcuni obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – concordati dagli Stati membri delle Nazioni Unite per il 2030. Tra gli obiettivi direttamente interessati: il n.11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili con attività di didattica finalizzate a tutelare il patrimonio naturale del mondo; il n.12 Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo per raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali; e il n.15 Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre per contrastare la perdita di biodiversità ecologica e proteggere le specie a rischio di estinzione.

aparto è entrato nel mercato italiano con l’obiettivo di rivoluzionare il concetto della residenza universitaria, grazie al modello flessibile che offre la possibilità di soggiorni a lunga o media durata, la visione innovativa di coabitazione e tariffe all-inclusive. aparto si basa su tre core values grazie ai quali gli studenti possono sentirsi davvero a casa

Servizio – ovvero strutture e servizi all’avanguardia oltre a un programma di attività leader nel settore, con staff amichevole ed esperto che si preoccupa di dare ai suoi residenti la migliore esperienza di studio nella loro nuova casa-lontana-da-casa.

Belonging – una comunità di individui like-minded in un ambiente piacevole che promuove salute e benessere.

Community – che fornisce connessioni dirette con la comunità locali per condividere idee, creare ricordi e ospitare progetti congiunti.