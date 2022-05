Anthony Albanese è il nuovo premier dell’Australia

Anthony Albanese, leader dei laburisti d’Australia con origini italiane, sarà il nuovo premier del Paese. Sconfitto Scott Morrison

Sarà Anthony Albanese, leader dei laburisti d’Australia, il nuovo premier del Paese oceanico. Il risultato delle elezioni politiche segna la sconfitta del premier uscente Scott Morrison e della sua alleanza di centrodestra.

Anthony Albanese, ex presidente del Parlamento australiano, ex ministro e anche ex vice-premier come ricorda la Dire (www.dire.it), è figlio di Carlo Albanese, un italiano che negli anni ’60 lasciò Barletta per andare a lavorare come marinaio in giro per il mondo. Durante uno dei suoi viaggi conobbe un’australiana di origini irlandese e dalla loro breve relazione nacque Anthony, che fu cresciuto dalla sola madre. Solo negli anni Duemila avvenne l’incontro tra padre e figlio.

LE CONGRATULAZIONI DI LETTA

“Fantastico. Un bel po’ di orgoglio oggi in Australia con la vittoria del leader del Labor Anthony Albanese, prossimo Primo Ministro! Il primo di origini italiane”. Questo il tweet del segretario del Pd, Enrico Letta, per celebrare la vittoria di Albanese.