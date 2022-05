Un mese di eventi a Nepi con il Palio dei Borgia

Conto alla rovescia, a Nepi, per il Palio dei Borgia. L’edizione numero 26, prenderà il via il 28 maggio e proseguirà, con tantissimi eventi, fino al 19 giugno

L’Ente palio organizzatore dell’evento, per celebrare il “ritorno alla normalità” ha elaborato un calendario ricco di appuntamenti, tra i quali spicca la riapertura delle taverne con la possibilità di cenare all’aperto in un’atmosfera ricca di suggestione.

Per il Palio dei Borgia, infatti, la cittadina di Nepi vive una sorta di tuffo nel passato. Un viaggio a ritroso nel tempo, ricondurrà lo splendido borgo alla fiorente epoca del Rinascimento, con protagoniste indiscusse la controversa figura di Lucrezia Borgia e l’antica rivalità, mai sopita, fra le quattro Contrade di San Biagio, de La Rocca, di Santa Maria e di Santa Croce.

La manifestazione sarà ospitata in diverse location: dal Forte dei Borgia al centro storico, dal palazzo Comunale al Duomo dove i priori delle 4 Contrade presenteranno l’offerta dei ceri al sacerdote, nella continuità tra elementi laici e religiosi.

Nella suggestiva cornice della Sala Consiliare del Palazzo del Comune, sarà allestita la mostra “I tesori del Palio”, per le vie del paese sfilerà il tradizionale corteo storico, in piazza del Comune la “Sfida degli Arcieri” e nel parco comunale la Giostra dei Cavalieri, entrambe valide per l’assegnazione del Palio 2022.

Dopo l’assenza dello scorso anno, tornano i tradizionali giochi popolari in piazza accompagnati dall’esibizione dei gruppi musici delle quattro contrade.

Da non perdere la visita guidata spettacolarizzata alla Rocca: “Nepetis Mirabilia. Le audaci imprese”, in cui, con testi inediti, prenderanno vita le storie di Cesare, Lucrezia Borgia ed Alessandro VI con una suggestiva messa in scena nei suggestivi ambienti dell’edificio storico, la rappresentazione teatrale “Lucrezia al di là del tempo”, che si terrà il 4 giugno dopo il corteo storico, le visite guidate in diversi siti del paese, caratteristici sia dal punto di vista storico che naturalistico e la conclusione straordinaria dell’evento, domenica 19 giugno, con la cerimonia di chiusura, il corteo Storico e l’ assegnazione del drappo 2022.

Per info dettagliate sull’intero programma:

www.paliodeiborgianepi.it, Fb: @paliodeiborgia