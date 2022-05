Open House Roma: sede Inail aperta per due giorni

La sede dell’Inail di via IV novembre a Roma si prepara ad accogliere i visitatori nell’ambito della decima edizione di Open House, la manifestazione in programma il 21 e il 22 maggio prossimi grazie alla quale, ogni anno, è possibile scoprire edifici e luoghi storici della città di norma non accessibili. Durante la precedente edizione dell’iniziativa, è stata raggiunta l’affluenza massima per ogni turno di ingressi e 300 persone, tra romani e turisti, hanno scelto di ammirare l’edificio, realizzato dall’architetto Armando Brasini tra il 1929 il 1932.

Prenotazione online obbligatoria e rush line. L’accesso al pubblico è consentito dalle ore 9.00 alle 19.00 e per le visite, previste ogni ora dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, è necessaria la prenotazione online sul sito dell’associazione, per un numero massimo di 15 partecipanti a gruppo. Obbligatori il green pass base e la mascherina chirurgica o ffp2. All’accesso sarà effettuata la scansione del QRpass (QR-code) presente sulla locandina scaricabile dal sito. Per quest’anno è previsto anche il rush line, ossia la possibilità di prendere il posto di un prenotato che non si presenta.

La storia dell’edificio affonda le sue radici in un passato lontano. All’interno del palazzo storico che oggi ospita il parlamentino Inail, sono visibili alcuni tratti di mura romane, corrispondenti alla cinta di confine con i giardini Colonna. I reperti sono venuti alla luce durante dei lavori di restauro. In questo luogo, nel 1886, fu costruito il Teatro drammatico nazionale, che però non conquistò il pubblico romano e, nel 1929, l’edificio venne demolito e ricostruito da Armando Brasini.