I Cascate in radio con la canzone “Fantasia”

Un brano dal cuore vintage segna il ritorno del duo romano dei Cascate: “Fantasia” è disponibile sulle piattaforme digitali

Fuori per V4V FANTASIA, il nuovo singolo dei CASCATE. Il duo romano dal cuore vintage torna con un brano che rinnova il loro DNA d’altri tempi, ma anche capace di parlare dei tempi inquieti in cui vive.

Fantasia è un atto rivoluzionario, una fuga legittima dall’inquietudine di questi ultimi anni. In questo senso è una canzone ribelle, libera e pura, nata senza limiti per mostrare i suoi limiti. Le parole sono solo una forma di espressione ma a volte non bastano per dire tutto, a volte, per comprendersi, bisogna lavorare di fantasia.

Nel brano atmosfere slow funky e sensuali precedono un ritornello che interviene con sprazzi elettronici che introducono l’ascoltatore in un vortice irresistibile.

BIO

Cascate è un duo pop d’altri tempi, dal cuore vintage italiano ma con in testa la musica del futuro. La loro camera è la loro sala prove, le loro storie sono le loro canzoni. Romantici come il mare dove a volte si rifugiano e folli come la città da cui provengono, Roma.