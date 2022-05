“La notte” è il nuovo singolo di Marchi

Fuori sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Marchi dal titolo La notte. Dopo l’esordio con Gennaio, il cantautore sardo torna con un nuovo pezzo

Fuori il nuovo singolo di Marchi dal titolo La notte. Dopo l’esordio con Gennaio, il cantautore sardo torna con un pezzo dal mood decisamente più ecclettico e disincantato rispetto al precedente, che racconta le ombre e i pensieri ossessivi che seguono la fine di una relazione e che rappresenta un tassello del tutto nuovo che si aggiunge alla costruzione del percorso artistico di Marchi.

Appena una relazione importante finisce, la notte diventa un bosco insidioso da attraversare da soli, che si popola lentamente di animali notturni e altre angosce pronti a saltarti addosso. Sembra che, dopo una rottura, la notte sia fatta apposta per far risuonare tutte quelle voci che cercano di spiegarti come sono andate le cose. Voci che vanno in ogni direzione, che rimbalzano da una stanza all’altra come pipistrelli impazziti, e tu le insegui tutte confusamente, ti cali nel gorgo stretto dei ricordi con una torcia sulla testa a scandagliare ogni angolo nascosto, ogni parola detta, alla ricerca di simboli e segnali da interpretare col senno di poi. Il testo l’ho concepito come se fosse questo, l’eco di una conversazione onirica, il sogno lucido di una coppia in crisi dentro al quale si analizzano errori e responsabilità. (Marchi)

