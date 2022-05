Dalla Silicon Valley arriva in Italia Confidence Systems

Dalla Silicon Valley arriva Confidence Systems per aprire a Palermo il primo Hub tecnologico europeo: ecco i dettagli dell’operazione

Puntare sui migliori cervelli italiani per dare vita al primo Hub tecnologico europeo in Italia: è la mission di Leonardo Rocco, CEO di Confidence Systems ( www.it.confidence.com ), la startup che dalla Silicon Valley sta piantando le sue radici nella nostra penisola.

Confidence Systems è una piattaforma “Do-Things-Right” che monitora tutti i processi produttivi all’interno del team di lavoro, assicurando che siano svolti nel modo giusto e verificabili in ogni momento da parte del supervisore, ma anche del cliente stesso. Dagli istituti bancari alle assicurazioni, ma anche nel settore della GDO, dell’automotive, all’interno di uffici pubblici e scuole, dovunque ci siano più gruppi di persone che lavorano eseguendo varie sequenze di operazioni e a più livelli interviene il sistema tecnologico per aiutare le aziende a prendere il controllo dei processi operativi.

Le imprese, infatti, si stanno muovendo troppo velocemente per documentare e misurare i propri processi operativi, e ogni giorno, sono soggette a nuove normative o conformità emanate dal Governo. Tutto questo, in aggiunta al fatto che ormai moltissimi dipendenti lavorano da remoto, rende difficile tenere il passo con le nuove normative e i protocolli aziendali entrati in vigore, soprattutto, negli ultimi due anni. Confidence Systems aiuta quindi a documentare e misurare questi processi in modo più efficace, permettendo a ogni figura aziendale di svolgere le proprie mansioni definendo i passaggi in qualsiasi flusso di lavoro, tenendo traccia del completamento di tali passaggi in tempo reale, ottimizzando i tempi e assicurando, quindi, il corretto svolgimento del lavoro.

Leonardo Rocco: dalla Silicon Valley con la sua filosofia 10x

Esperto di sviluppo del prodotto di fama internazionale e tra i pionieri nel settore dei pagamenti mobili grazie all’esperienza in Fiserv e GoPago, acquisita poi da Amazon, Leonardo Rocco è un imprenditore seriale della Silicon Valley. Per Rocco, il primo passo per scalare un prodotto e portare un’azienda al successo è quello di trasformare il modo di “fare le cose”, a partire dalle persone, gemma preziosa in grado di fare la differenza per lo sviluppo dell’impresa, attraverso la sua filosofia del 10x: scovare quindi i veri talenti, reclutarli prima che lo facciano i concorrenti e convertirli in capacità di creare ricchezza nel modo più rapido e completo possibile. Perché non è un segreto che, soprattutto in Italia, alle persone di talento non venga riconosciuto il giusto valore, ancora meno il giusto prezzo: lo sanno bene i professionisti dell’Information technology, tra cui sviluppatori e i programmatori web, tra le figure più ricercate al mondo eppure in Italia vengono pagati meno della media europea.

“Non si tratta solo di investire in una terra che ha tutte le potenzialità per crescere e fare innovazione. Aprire un nostro headquarter a Palermo significa ripensare il modello di impresa, di organizzazione, e renderlo più efficiente e trasparente partendo proprio dalla fiducia e dal rispetto delle persone per permettere alle società di prosperare. Il valore di un talento è una funzione della sua reputazione e dargli il giusto prezzo significa accrescere la sua autostima e permettergli quindi di produrre meglio, creando una ricchezza notevole per l’azienda. Per questo valorizzeremo sotto ogni aspetto le risorse che entreranno a far parte di Confidence Systems, motivandole ad affidarsi a noi con la scelta del proprio compenso, dandogli la possibilità di usufruire di scivoli e agevolazioni per trasferirsi e vivere a Palermo, ma anche per lavorare da remoto o in modalità ibrida, con trasferte nella sede in Silicon Valley, nel rispetto delle esigenze di ogni singola persona, che andranno a bilanciarsi con quelle dell’organizzazione”, spiega Leonardo Rocco, CEO e founder di Confidence Systems.

Per reclutare i talenti più brillanti, Confidence Systems ha dato il via a Reach Tech Day, una serie di appuntamenti in giro per l’Italia volti proprio alla selezione delle figure da inserire nel proprio organico presso l’headquarter europeo di Palermo o per lavorare da remoto. La prima tappa si è svolta sabato 2 aprile a Roma presso Pi Campus, con lo scopo di selezionare 150 tra operation e sviluppatori.

A supportare nella ricerca delle figure più promettenti che saliranno a bordo della startup è Edgemony , partner di Confidence Systems fondata da Marco Imperato, già CPO di Mosaicoon e con esperienze in Saatchi & Saatchi e da Daniele Rotolo, ex HR Director di Mosaicoon e prima in Piaggio ed Erg.

Per candidarsi inviare il proprio CV a: italy@confidence.com