The Batman 2 si farà: arriva la conferma

The Batman 2 si farà: dopo il grande successo confermato direttamente dal CinemaCon il sequel del film con Pattinson

The Batman 2 si farà. Dopo il grande successo riscosso al botteghino, con circa 750 milioni di dollari, l’alto dirigente della Warner Bros. Motion Picture Group, Toby Emmerich, ha annunciato il sequel in occasione del CinemaCon. E dato che, squadra vincente non si cambia, il secondo capitolo dedicato all’uomo pipistrello vedrà nuovamente Robert Pattinson nei panni di Batman e Matt Reeves alla regia.

Una notizia, che per gli esperti di cinema era quasi scontata, visto l’incasso da record. Ma questa non è l’unica notvità. In occasione della rassegna infatti, è stata anche annunciata una serie spinoff dedicata a Pinguino, famoso nemico di Batman. Le puntate andranno in onda in esclusiva su HBO Max e vedranno nei panni del protagonista Colin Farrel.

