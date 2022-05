Nuove linee guida per curare l’Esofago di Barrett

Esofago di Barrett: dall’American College of Gastroenterology arrivano nuove linee guida per la diagnosi e la gestione

L’American College of Gastroenterology ha redatto le linee guida cliniche riviste per la diagnosi, lo screening, la sorveglianza e la terapia endoscopica e medica dei pazienti con esofago di Barrett, pubblicate sull’American Journal of Gastroenterology.

L’esofago di Barrett è un cambiamento metaplastico dell’esofago distale, in cui il normale epitelio squamoso viene sostituito da epitelio colonnare specializzato con cellule caliciformi. Questo cambiamento è associato alla malattia da reflusso gastroesofageo cronico (GERD), in modo tale che il 5-12% dei pazienti con sintomi cronici di GERD presenterà l’esofago di Barrett, l’unica lesione precursore conosciuta dell’adenocarcinoma esofageo (EAC), un tumore con un’incidenza in rapido aumento negli ultimi 40 anni negli Stati Uniti e in altri paesi occidentali, hanno premesso gli autori.

«Queste linee guida sono stabilite per supportare la pratica clinica e suggerire gli approcci preferenziali per un paziente tipico con un particolare problema medico sulla base della letteratura pubblicata attualmente disponibile» hanno scritto il primo autore Nicholas Shaheen, responsabile del dipartimento di gastroenterologia ed epatologia presso l’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill e colleghi. «Quando si esercita il giudizio clinico, in particolare quando i trattamenti pongono rischi significativi, gli operatori sanitari dovrebbero fare riferimento a questa linea guida, oltre alle comorbidità mediche specifiche del paziente, allo stato di salute e alle sue preferenze, per arrivare a un approccio assistenziale centrato sul paziente».

Le linee guida hanno utilizzato la metodologia Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) per proporre 21 raccomandazioni per la definizione e la diagnosi dell’esofago di Barrett, lo screening sia per l’esofago di Barrett che per l’adenocarcinoma esofageo, la sorveglianza e il trattamento. Gli aggiornamenti ampliano le modalità di screening accettabili, includendo metodi non endoscopici e intervalli di screening liberalizzati.

«Raccomandiamo la terapia di eradicazione endoscopica per i pazienti con esofago di Barrett e displasia di alto e basso grado. Proponiamo intervalli di sorveglianza strutturati per i pazienti con esofago di Barrett displastico dopo un’ablazione riuscita in base al grado di base di displasia» hanno fatto presente gli autori. «Non abbiamo potuto formulare raccomandazioni sulla chemioprevenzione o sull’uso di biomarcatori nella pratica di routine per via dei dati insufficienti».

Raccomandazioni salienti delle linee guida

Durante gli esami di screening dovrebbero essere raccolte almeno otto biopsie endoscopiche con evidenza endoscopica coerente con possibile esofago di Barrett.

La displasia di qualsiasi grado su biopsie di esofago di Barrett dovrebbe essere confermata da un secondo patologo gastrointestinale.

Una sola endoscopia di screening deve essere eseguita nei pazienti con sintomi cronici di GERD e tre o più fattori di rischio aggiuntivi per l’esofago di Barrett, tra sesso maschile, età superiore a 50 anni, razza bianca, uso di tabacco, obesità e una storia familiare di primo grado di esofago di Barrett o adenocarcinoma esofageo.

Un’alternativa accettabile all’endoscopia è un dispositivo a capsula ingeribile e non endoscopico combinato con un biomarcatore.

Nei pazienti sottoposti a sorveglianza endoscopica per l’esofago di Barrett si raccomanda sia l’endoscopia a luce bianca che la cromoendoscopia.

Quando vengono assegnati intervalli di sorveglianza andrebbe considerata la lunghezza del segmento dell’esofago di Barrett, con intervalli più lunghi riservati ai segmenti inferiori a 3 cm.

Per ridurre il rischio di progressione verso la displasia di alto grado o l’denocarcinoma esofageo tra i pazienti con esofago di Barrett e displasia di basso grado, si raccomanda la terapia di eradicazione endoscopica rispetto a una stretta sorveglianza endoscopica.

Un programma di sorveglianza endoscopica è raccomandato per i pazienti con esofago di Barrett che hanno completato con successo la terapia di eradicazione endoscopica.

«Questa linea guida rivista sintetizza le migliori pratiche attuali nella gestione dell’esofago di Barrett, con diversi cambiamenti chiave rispetto alla precedente versione, che riflettono l’evoluzione delle nostre conoscenze» hanno concluso gli autori. «Continueremo a perfezionare le metriche di qualità per garantire strategie ottimali per la diagnosi, la sorveglianza e la terapia dell’esofago di Barrett».

Bibliografia

Shaheen NJ, et al. Diagnosis and Management of Barrett’s Esophagus: An Updated ACG Guideline. Am J Gastroenterol. 2022.

