“Hey Vittoria” è il nuovo singolo di Cordio

Esce “Hey Vittoria“, il nuovo singolo di Cordio fuori su etichetta Mescal. Terzo tassello del mosaico che creerà il nuovo album, chiude idealmente il cerchio aperto da “Mezza Mela” e continuato da “Cose che si dicono”. Anche qui il tema è sentimentale, ma questa volta l’amore non è mai iniziato. La storia è quella di un bacio non dato, durante quella che è la stagione della leggerezza per eccellenza: l’estate dopo il diploma. “Hey Vittoria” è una canzone narrativa, che racconta una storia nella più classica – e oggi purtroppo un po’ perduta – tradizione cantautorale. “È una canzone spudorata, che cerca di liberarsi dalla vergogna del rimpianto gridandolo il più forte possibile” spiega l’artista.

Co-scritta e prodotta da Lorenzo Vizzini, segue la scia dei precedenti singoli, tracciando una continuità nel sound e nella scrittura che definisce sempre di più la forte identità artistica del nuovo progetto di Cordio.

Hey Vittoria

mi mangio l’anima ancora

C’era la giusta atmosfera eppure un bacio non te l’ho dato mai

Pierfrancesco Cordio, in arte Cordio, è un cantautore nato a Catania nel 1995.

Scoperto da Ermal Meta, che ne cura la produzione artistica e lo porta in tour come opening act nei suoi concerti per oltre 50 date in tutta Italia, partecipa a Sanremo Giovani 2019 con il brano “La Nostra Vita”. Ospite della IX edizione di “Meraviglioso Modugno” viene premiato dalla Federazione Autori per “l’intensità e la fluidità di scrittura con cui dipinge nella canzone uno stato d’animo”. Tra il 2019 e il 2020 apre alcuni concerti del tour “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi e del tour “L’altra metà” di Francesco Renga. Pubblica per Mescal/Sony tre singoli e due EP digitali, poi confluiti in un unico disco in formato fisico dal titolo “Ritratti Post Diploma”, che ha presentato dal vivo a Roma, Milano e Catania.

Il 19 Novembre è stato consegnato il nuovo singolo “Mezza Mela” (Mescal/ ADA) e seguito il 24 dal video. A due mesi esatti di distanza, arriva a tutti “Cose che si dicono”; una telefonata che si trasforma in canzone e che viene affiancata un video online – come il brano – dal 19 Gennaio 2022. La primavera, stagione di rinascita per eccellenza, porta nuovi appuntamenti live ed un nuovissimo singolo, il terzo tassello del mosaico che creerà il nuovo album e chiude idealmente il cerchio aperto da “Mezza Mela” e continuato da “Cose che si dicono”: dall’8 Aprile, Hey Vittoria.