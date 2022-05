Epatite C: modello matematico personalizza la cura

Epatite C: per uno studio pubblicato su Open Forum un modello matematico può identificare i pazienti idonei per una durata più breve della terapia

Secondo uno studio pubblicato su Open Forum, la misurazione della carica virale del virus dell’epatite C al basale e nei giorni 7 e 14 di terapia, eliminando prelievi di sangue nei giorni 2 e 28, può identificare i pazienti che potrebbero essere idonei per una durata più breve della terapia.

Gli autori del seguente lavoro hanno recentemente riportato uno studio proof-of-concept che il trattamento in tempo reale cioè la terapia guidata dalla risposta (RGT) basata su modelli matematici con antivirali ad azione diretta (DAA) per l’infezione cronica da HCV può essere utilizzata per ridurre la durata dei DAA senza compromettere l’efficacia del trattamento.

Lo studio ha evidenziato un raggiungimento della carica virale sotto i 14 UI/ml al giorno 14 dopo l’inizio del trattamento e quindi il raggiungimento della guarigione, suggerendo che la misurazione della carica virale al giorno 28 potrebbe non essere necessaria.

Dal momento che la riduzione del numero di misurazioni HCV faciliterebbe su larga scala l’implementazione dell’approccio RGT, il presente studio ha avuto come obiettivo capire retrospettivamente se alcuni punti temporali di misurazione dell’HCV nello studio proof-of-concept (cioè, giorni 2, 7, 14 e/o 28) possono essere esclusi senza pregiudicare la capacità di prevedere il raggiungimento della cura.

Gli antivirali ad azione diretta hanno “rivoluzionato” il trattamento dell’infezione da HCV, portando a una cura nella maggior parte dei pazienti, ma il loro costo rimane uno degli ostacoli all’eliminazione, secondo Harel Dahari, professore associato di epatologia alla Loyola University di Chicago Stritch School of Medicine e Ohad Etzion e direttore del dipartimento di gastroenterologia e malattie del fegato presso il Soroka University Medical Center in Israele.

“L’obiettivo del nostro studio era esaminare se la terapia guidata dalla risposta basata sulla modellizzazione matematica della cinetica virale durante le prime 2 settimane di terapia DAA avrebbe consentito l’ottimizzazione della durata del trattamento su base individualizzata”, hanno detto Dahari ed Etzion.

I due autori hanno affermato che essere in grado di ridurre la durata della terapia in pazienti accuratamente selezionati porterebbe a sostanziali risparmi sui costi nella gestione dell’HCV. Questi pazienti possono includere persone che si iniettano farmaci (PWID), che sperimentano un’aderenza non ottimale alla terapia e donne in gravidanza.

Dahari ed Etzion hanno utilizzato un modello basato su un’analisi dei modelli cinetici individuali di declino virale ottenuti da campioni di sangue prelevati al basale, giorno 2, settimana 1, settimana 2 e settimana 4 dopo l’inizio del trattamento con DAA.

Secondo i ricercatori, per ogni paziente, il calcolo del tempo di guarigione in base al modello matematico è stato effettuato dopo il prelievo di sangue della settimana 4 e, secondo la stima del modello, i pazienti sono stati istruiti a continuare la terapia secondo lo standard di cura o ad accorciare la terapia determinata dal modello. Hanno quindi rianalizzato i risultati per determinare se fosse possibile omettere specifici punti temporali della determinazione della carica virale.

Secondo lo studio, il primo tempo di guarigione confermato per ciascuno dei 10 pazienti concordava con il tempo di guarigione stimato riportato. In due dei 10 pazienti, l’HCV è stato rilevato al giorno 28 ed è stato utilizzato per predire il tempo di guarigione. I ricercatori hanno scoperto che l’esclusione del giorno 28 in questi due pazienti ha avuto “un effetto limitato” sulle proiezioni del tempo di guarigione, che ha portato a una sottostima di 2 giorni in un paziente e a una previsione eccessiva di 6 giorni nell’altro.

Allo stesso modo, hanno determinato che l’esclusione della misurazione dell’HCV del giorno 2 ha avuto anche un effetto limitato sulle proiezioni del tempo massimo per la cura, che secondo loro sono rimaste accurate in otto dei 10 casi.

Lo studio ha dimostrato che, escludendo il giorno 7, la sproporzione ha influenzato le proiezioni del tempo massimo di guarigione, determinando previsioni distorte di almeno 1 settimana in sei partecipanti allo studio e una previsione eccessiva di quasi 5 settimane in due pazienti aggiuntivi.

Sulla base di questi risultati, i ricercatori hanno affermato che l’omissione dei prelievi di sangue del giorno 2 e della settimana 4 non ha alterato in modo significativo l’accuratezza del modello per determinare il tempo previsto per la cura.

“Il trattamento dell’infezione da HCV non richiede una durata fissa in tutti i pazienti. La durata del trattamento può essere personalizzata utilizzando un semplice modello matematico per la previsione del tempo di guarigione in un approccio guidato dalla risposta”, hanno affermato Dahari ed Etzion. “L’implementazione dell’approccio su scala più ampia potrebbe portare a un significativo risparmio sui costi e ottimizzare la durata della terapia in popolazioni specifiche come i PWID e le donne in gravidanza”.

Goyal A. et al., Modeling-based response-guided DAA therapy for chronic hepatitis C to identify individuals for shortening treatment duration. leggi