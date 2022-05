Cartoon Network si trasforma in DC – CN Super Heroes Channel

Fino al 25 maggio per tutto il giorno Cartoon Network+1 (608 di Sky) è pronto a trasformarsi in DC – CN Super Heroes Channel

Cartoon Network+1 (608 di Sky) è pronto a trasformarsi in DC – CN Super Heroes Channel, il canale interamente dedicato alle serie targate DC, un appuntamento imperdibile per tutti i fan dei supereroi più originali, simpatici e irriverenti dell’animazione. Dal 19 al 25 maggio, per tutto il giorno, andranno in onda le puntate più spassose di Teen Titans Go! e DC Super Hero Girls, per rivivere i momenti più divertenti e appassionanti delle serie che vedono al centro gli irresistibili supereroi teen.

In Teen Titans Go! ci saranno come sempre: Robin, leader del gruppo, Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi, Cyborg, metà uomo e metà robot, Beast Boy – Bibi – capace di trasformarsi in qualsiasi animale, Corvina, mezzo-demone che indossa sempre un mantello ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

Il gruppo all’insegna del girl-power protagonista di DC Super Hero Girls è composto, invece, dall’ineguagliabile Diana Prince- Wonder Woman, Kara Danvers – Supergirl cugina di Superman con i suoi stessi poteri, che non sempre riesce a controllare…e ancora Barbara Gordon – Batgirl detta Babs dal carattere spumeggiante e vitale, Karen Beecher Bumbleblee, Zee Zatara – Zatanna e infine la generosa e pacifista Jessica Cruz – Lanterna Verde.

Ma le sorprese non finiscono qui! Nel pop up channel saranno infatti disponibili tanti film – alle 14.00 e alle 19.40 – con i personaggi più celebri dell’universo DC, in questo appuntamento spazio ai movie: Dc Super Heroes Justice League: Legion of Doom all’attacco!, Justice League: Cosmic Clash!, Justice League: Fuga da Gotham City, Flash: il fulcro della velocità, Shazam vs Black Adam e ancora Dc Super Hero Girls: Scuola per super cattive, Dc Super Hero Girls: Hero of the Year, Dc Super Hero Girls: Meraviglie Galattiche e tanti altri ancora. Una programmazione davvero ‘super’, all’insegna della comedy e dell’action, per grandi e piccoli.