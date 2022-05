“Blackbird” è il nuovo singolo di Henry Beckett

Online su tutte le piattaforme digitali “Blackbird”, il nuovo singolo di Henry Beckett, il cantautore dall’anima americana e di stanza a Milano

Esce “Blackbird“, il nuovo singolo di Henry Beckett, il cantautore dall’anima americana e di stanza a Milano. Dopo il recente singolo “A boy needs to grow“, che aveva segnato il ritorno di Henry Beckett dopo quasi sei anni di assenza, il nuovo singolo “Blackbird” affronta un tema complesso, descrivendo la sensazione che proviamo quando siamo in bilico, tesi verso un obiettivo, una condizione piena di solitudine che ci costringe a scelte che spesso paiono folli.

Se un traguardo personale ci rendesse disposti a sacrificare qualunque cosa pur di raggiungerlo, probabilmente alcune nostre azioni, agli occhi esterni, parrebbero irrazionali o incomprensibili. Per noi, al contrario, le stesse azioni sarebbero inattaccabili, necessarie e sempre sostenute dal bisogno pressante di arrivare alla meta. In questa condizione, nessun giudizio terzo ci porterebbe a vacillare e noi continueremmo dritti per il nostro cammino. Il brano parla proprio di chi è in grado di mettersi in una posizione scomoda, forte di una sicurezza che non accetta ripensamenti e con cui affrontare ogni sacrificio richiesto. Può essere una condizione piena di solitudine, proprio perché spesso non sono chiari agli altri i motivi delle nostre scelte. Quando però si incontra qualcuno con le nostre stesse inclinazioni, diventa occasione di unione profonda attraverso la quale farsi forza e scommettere insieme.

“Ho scritto “Blackbird” quando ho capito che avrei avuto bisogno di sviluppare una simile determinazione per raggiungere tutti quei miei obiettivi che difficilmente chi mi circonda comprende. È una canzone con cui continuare a farmi coraggio.”

