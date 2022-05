Nuovo studio su insufficienza cardiaca e prescrizione farmaci

Secondo uno studio i medici inglesi prescrivono farmaci per l’insufficienza cardiaca conformi alle raccomandazioni delle linee guida se ricevono un avviso digitale

Secondo uno studio presentato al congresso dell’American College of Cardiology e pubblicato sull’American Heart Journal, i medici inglesi prescrivono molti più farmaci per l’insufficienza cardiaca conformi alle raccomandazioni delle linee guida se ricevono un avviso digitale personalizzato durante le prescrizioni immediatamente successive a una visita.

Lo studio, che ha raggiunto l’endpoint primario di un aumento del numero di classi terapeutiche prescritte sulla base delle linee guida dopo 30 giorni dalla randomizzazione, è il primo trial randomizzato che mostra miglioramenti significativi nell’uso della “guideline-directed medical therapy” (GDMT) per l’insufficienza cardiaca utilizzando un intervento scalabile a basso costo per indurre i medici a prescrivere i farmaci raccomandati.

Nell’insufficienza cardiaca il cuore diventa troppo debole per pompare il sangue in modo efficace. È stato dimostrato che la combinazione di quattro tipi di farmaci migliora significativamente gli outcome di salute nei pazienti con insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta (HFrEF). L’adozione di questa terapia è rimasta costantemente bassa nonostante i tentativi di migliorare l’aderenza alle linee guida.

«C’è un divario enorme tra la nostra conoscenza dei trattamenti per l’insufficienza cardiaca e la sua attuazione» ha dichiarato l’autore senior dello studio Tariq Ahmad, responsabile dello Yale Heart Failure Program, Yale School of Medicine e Yale New Haven Health. «Abbiamo ritenuto che uno dei motivi per cui gli studi precedenti sono stati negativi è che non sono integrati nel normale flusso clinico. Il momento migliore per ricordare ai medici di prescrivere i farmaci giusti è quando visitano i pazienti».

Valutazione dell’impatto di un alert sulle prescrizioni

Per lo studio, i ricercatori hanno consultato medici e collaborato con esperti di economia comportamentale per identificare il momento preciso del flusso di lavoro clinico in cui un avviso sarebbe stato più utile. Hanno quindi progettato e programmato il sistema Epic EHR (electronic health record) per emettere un avviso nel momento in cui i medici immettevano i dati di follow-up dopo una visita al paziente. L’alert elencava i farmaci e le dosi prescritti al paziente insieme a quanto invece raccomandato dalle linee guida mediche, in modo da poter regolare facilmente il dosaggio o prescrivere farmaci aggiuntivi per colmare eventuali lacune.

Per valutare l’impatto dell’avviso digitale, i ricercatori hanno arruolato i 100 medici del sistema sanitario di Yale New Haven che vedevano il maggior numero di pazienti con HFrEF. Solo la metà dei medici avrebbe ricevuto gli avvisi Epic. Lo studio è durato circa sette mesi, durante i quali sono stati visitati 1.310 pazienti con HFrEF.

Con gli avvisi più prescrizioni secondo le linee guida

Oltre un quarto dei pazienti visitati dai medici abilitati agli avvisi ha ricevuto prescrizioni con un maggior numero di classi terapeutiche raccomandate dalle linee guida, una quota significativamente superiore rispetto ai pazienti (poco meno del 19%) visti dai medici esclusi dall’alert. I primi avevano anche maggiori probabilità di ricevere un aumento del dosaggio per i farmaci che stavano attualmente assumendo. In una valutazione l’80% dei medici partecipanti ha riferito di aver trovato gli avvisi “molto utili”.

I quattro tipi di farmaci al centro dello studio sono i beta-bloccanti, gli ACE inibitori/bloccanti del recettore dell’angiotensina (ARB)/inibitori della neprilisina (ARNi), i farmaci antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi (MRA) e gli inibitori dei trasportatori sodio-glucosio tipo 2 (SGLT2i). Questi farmaci, noti collettivamente come i quattro pilastri della terapia dell’insufficienza cardiaca, hanno dimostrato di funzionare in modo complementare per migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti con HFrEF.

Anche se lo studio non ha valutato gli esiti sulla salute, secondo i ricercatori è altamente probabile che l’aumento dell’uso di farmaci conformi alle linee guida porti a miglioramenti diretti della salute. «Tutto ciò che aumenta l’uso di questi farmaci e il loro dosaggio ha dimostrato di migliorare i risultati medici» ha detto Ahmad. «Non ho dubbi sul fatto che, se fossi in grado di farlo su scala più ampia, porterebbe a notevoli miglioramenti nella sopravvivenza dei pazienti e riduzioni dei ricoveri».

I ricercatori hanno in programma di rendere disponibile il codice per il sistema di allerta a tutti i sistemi sanitari che desiderano utilizzarlo. «Qualsiasi struttura dotata di Epic sarebbe in grado di farlo molto facilmente» ha aggiunto. «Se potessimo implementarlo in tutto il paese, l’uso di queste terapie salvavita migliorerebbe molto rapidamente».

Bibliografia

Ghazi L et al. Rationale and design of a cluster-randomized pragmatic trial aimed at improving use of guideline directed medical therapy in outpatients with heart failure: PRagmatic trial of messaging to providers about treatment of heart failure (PROMPT-HF). Am Heart J. 2022 Feb;244:107-115.

