Nelle librerie “L’arte rotta” di Christian Caliandro

In occasione della pubblicazione del primo volume della nuova collana di saggi d’arte contemporanea Fuoriuscita, edita da Castelvecchi, ilè lieto di presentaredi, l’autore sarà protagonista di un incontro insieme al Direttore del Museo Novecento,, alla Direttrice della Fondazione Museo Montelupo,e all’artistaIl titolo del libro rimanda all’idea che l’arte si sia rotta appunto, o meglio, che si sia incrinato il sistema intorno ad essa, la bellissima finzione in cui l’industria dell’arte amava specchiarsi. “Il migliore dei sistemi possibili” si basa su precariato, classismo e autoreferenzialità; ma quel che è peggio è che oggi l’arte appare senza vocazione. Un vestito intellettuale per grandi ego, da sfoggiare con opere educate, perbene, accondiscendenti, opere su «temi di attualità», opere di cui non si capisce nulla, opere fighette. Gli scritti di Caliandro vanno oltre la critica artistica, allargandosi ad una critica generale dei nostri tempi “likeable”, dove tutto è pianificato per piacere. Ma non negano l’esistenza di alcune esperienze autentiche, che rappresentano il punto di partenza per una visione differente. Un’arte che si mette in dubbio e discute con le persone, scavalcando il recinto in cui si è rinchiusa da sola.

CHRISTIAN CALIANDRO

Storico, critico d’arte contemporanea e curatore. Insegna all’Accademia di Belle Arti di Foggia. Cura la rubrica inpratica per la rivista «Artribune» e collabora con «minima&moralia»; dal 2017 co-dirige “La Chimera – Scuola d’arte contemporanea per bambini” a San Vito dei Normanni (Brindisi). Tra i suoi ultimi libri, “Italia Revolution. Rinascere con la cultura” (Bompiani, 2013), “Italia Evolution. Crescere con la cultura” (Meltemi, 2018) e il manuale “Storie dell’arte contemporanea” (Mondadori Education, 2021).

LA NUOVA COLLANA FUORIUSCITA

Fuoriuscita, diretta da Christian Caliandro, propone – per un pubblico sia di specialisti sia di appassionati – nuove ricognizioni e mappe utili a orientarsi, angolazioni e prospettive inusuali, approcci tematici e studi dedicati ai fenomeni e alle trasformazioni che riguardano l’arte e gli artisti dei giorni nostri. Fuoriuscita propone saggi in cui l’arte contemporanea incontra la musica, la letteratura, il cinema, l’economia, il dibattito culturale, e che sono in grado di fondere con originalità i generi (critica d’arte, autofiction, cronaca, narrativa, teoria, storia dell’arte).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si ricorda l’obbligo della mascherina FFP2 per la partecipazione all’evento.

INFORMAZIONI

Museo Novecento

Tel. +39 055 286132 / info@musefirenze.it

Piazza di Santa Maria Novella, 10 – Firenze

www.museonovecento.it

Orario:

Lun – Mar – Mer – Ven – Sab – Dom | 11:00 – 20:00

Giovedì | chiuso

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura