I Bar Ponderoso live all’Arci-Bellezza di Milano

Mercoledì 18 maggio la rockband Bar Ponderoso si esibirà in concerto presso la Palestra Visconti all’Arci-Bellezza di Milano (Via Bellezza 16/a – prevendite consigliate su https://link.dice.fm/t33fadebe379) per presentare “Siamo Tutti Brutti” (ASCOLTA DISCO): un album che intreccia sonorità graffianti e potenti insieme a storie intime ed evocative, cinque brani che “vogliono colpire in faccia, rimbambire, dare una scossa, lasciare qualcosa di forte a chi ascolta, che per noi rappresentano una svolta della nostra piccola storia”. I BAR PONDEROSO sono formati da Luca Anello (batteria e percussioni), Manuel Bisazza (voce, basso e cori), Rosario Lo Monaco (chitarra e tromba).

“Siamo Tutti Brutti” è un concentrato esplosivo di riflessioni personali con uno sguardo critico verso se stessi e gli altri che ha inizio con il primo singolo estratto, “Ok Ok Ok”, un mantra ipnotico e ossessivo che vuole essere un aiuto ad accettare, comprendere e (forse) superare l’ansia e la paranoia. Si passa, poi, al punk/grunge potente secco, con un finale epico e pomposo, di “Kenjataimu”, espressione giapponese che definisce il periodo refrattario nell’uomo dopo aver avuto un orgasmo, il suo momento di massima obiettività, una metafora per fare un bilancio della propria vita. “S.T.B” è la title track del disco, un supersonico treno punk che rimprovera tutti, inclusi noi stessi. Chitarra, basso e batteria in faccia, orchestrazioni di archi e corni e uno stacco trap. Penultima traccia, “Marshmallow”, secondo singolo estratto (guarda lyric video), è una sinuosa Power Ballad gusto frutta del disco, un ir­ri­ve­ren­te e cru­do spac­ca­to del­la so­cie­tà attua­le, carica di consumismo alie­nan­te an­che in ter­mi­ni re­lazio­na­li. Chiude il disco “Gravità Zen (zero)”, canzone che “decanta la nostra città d’origine, Messina. Pieno di richiami al rock’n’roll degli anni ’60 e ’70. È il brano più “vecchio” del disco, il primo composto dalla nuova formazione in trio.” “Siamo Tutti Brutti”, scritto da Luca Anello e Manuel Bisazza, è stato registrato, mixato, masterizzato da Andrea Scardovi e prodotto da Luca Anello.

Il Bar Ponderoso nasce nel 2015 e sceglie come base Milano. Nel 2016 registra l’EP “Uno” che sarà distribuito in formato digitale con distribuzione Sounday. Seguiranno una serie di date tra la Sicilia e Milano. Nel 2017 incontrano Gianluca Bartolo (Il Pan del Diavolo) a cui affideranno la produzione artistica di “Pacifico”, il loro primo album, registrato nello stesso anno al Duna Studio di Russi (RA) da Andrea Scardovi. “Pacifico” esce a novembre 2018 per INRI/Metatron.

Il 2019 è l’anno in cui il Bar Ponderoso si allarga, infatti, si unisce al progetto il chitarrista Rosario “Frank” Lo Monaco (La Banda del Pozzo, Casablanca). La formazione in trio dà nuova linfa vitale alla band che nel 2021 entra nel roster di Brutture Moderne che curerà le prossime uscite.

