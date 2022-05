Uso di metformina: possibili rischi genitourinari nei nascituri

I bambini i cui padri hanno assunto metformina prima del concepimento hanno mostrato maggiori probabilità di avere problemi genitourinari

I bambini i cui padri hanno assunto metformina prima del concepimento hanno mostrato maggiori probabilità di avere gravi difetti alla nascita, come testicoli ritenuti e problemi uretrali, rispetto all’assenza di esposizione preconcezionale paterna al farmaco. Sono i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine.

L’associazione sembra coinvolgere gli effetti della metformina sullo sviluppo dello sperma durante una finestra critica prima del concepimento e non colpisce la prole femminile. Anche se studi precedenti hanno collegato il diabete con problemi di fertilità negli uomini, per la prima volta è stato dimostrato che questi problemi possono derivare dal trattamento piuttosto che dalla malattia.

«Questo è il primo dato che suggerisce che l’uso paterno di metformina può essere associato a difetti alla nascita nei bambini, ma è presto perché questo risultato possa modificare la pratica clinica» ha affermato l’autore senior Michael Eisenberg, direttore della medicina e chirurgia riproduttiva maschile presso il Dipartimento di Urologia della Stanford University School of Medicine, Stanford, California. «Tuttavia, se venisse confermato in altre popolazioni, potrebbe essere incluso nei colloqui di consulenza diabetica, anche se una corretta alimentazione, fare esercizio fisico e mantenere un peso corporeo salutare può migliorare la salute maschile e probabilmente anche la sua fertilità».

Un ampio studio danese

I ricercatori hanno analizzato i record in un registro che includeva 1,25 milioni di nascite avvenute in Danimarca tra il 1997 e il 2016, comprese le informazioni sui difetti alla nascita e sui farmaci prescritti ai genitori.

La prole è stata considerata esposta a un farmaco per il diabete se un padre aveva ricevuto una o più prescrizioni per ipoglicemizzanti durante i 3 mesi precedenti al concepimento, il periodo in cui sarebbe stato prodotto lo sperma fecondante.

L’analisi finale ha incluso 1.116.779 nati da donne senza una storia di diabete o ipertensione essenziale, poco più di 7.000 dei quali erano stati esposti a farmaci per il diabete tramite il padre, tra cui 5.298 esposti a insulina, 1.451 a metformina e 647 a sulfoniluree. Difetti alla nascita si sono verificati nel 3,3% dei casi e il 51,4% di questi bambini erano maschi.

Per la prole esposta alla metformina, il rischio di difetti genitourinari alla nascita è risultato 3,4 volte maggiore rispetto all’intera coorte dello studio (aOR = 3,39) e tutti i difetti si sono verificati nei maschi. Lo studio non ha identificato associazioni con l’uso di insulina e il segnale emerso per i farmaci a base di sulfonilurea non ha raggiunto la significatività statistica.

Il rischio associato alla metformina non ha interessato gli uomini a cui è stato prescritto il farmaco l’anno prima o dopo lo sviluppo dello sperma e non era evidente nei fratelli dei ragazzi con difetti alla nascita che non erano considerati esposti al farmaco, hanno riferito i ricercatori.

«La decisione di assumere un farmaco è complessa e ogni paziente dovrebbe prenderla insieme al proprio medico curante» ha affermato il primo autore Maarten Wensink, assistente professore presso il dipartimento di salute pubblica dell’Università della Danimarca meridionale. «La metformina è generalmente un farmaco sicuro per il padre, tuttavia gli uomini che aspirano alla paternità potrebbero prendere in considerazione il passaggio a un farmaco diverso o un intervento aggressivo sullo stile di vita».

«Considerato che la metformina è la terapia di prima linea per il diabete di tipo 2, è urgente una conferma di questi risultati» ha commentato in un editoriale di accompagnamento Germaine Buck Louis, epidemiologa riproduttiva e perinatale e preside del George Mason University College of Health and Human Services di Fairfax, in Virginia. «Un limite chiave della ricerca è la mancanza di dati sul livello di aderenza degli uomini nello studio alla terapia del diabete. È tuttavia necessaria una guida clinica per aiutare le coppie che pianificano una gravidanza a valutare i rischi ei benefici dell’uso paterno di metformina rispetto ad altri farmaci. Importante in questa guida sarà comunicare che la relazione negativa era specifica per la metformina durante il periodo della spermatogenesi».

