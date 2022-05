Previsioni meteo 17 maggio 2022: tempo instabile al Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 17 maggio 2022: piogge e temporali sulle regioni settentrionali, instabilità pomeridiana al Centro-Sud

Dopo un weekend dal sapore estivo, il mese di Maggio è al giro di boa con condizioni meteo stabili e in prevalenza soleggiate. Nella giornata di oggi avremo però tempo più instabile sulle regioni del Nord Italia, con piogge e locali rovesci. Possibili temporali pomeridiani anche sulle zone interne e i rilievi del Centro e del Sud. Le temperature si manterranno elevate, con valori ben oltre superiori alla media stagionale e con picchi fino a +30°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo piogge e temporali su Lombardia, Piemonte orientale, Veneto ed Emilia nel corso della mattinata. Locale instabilità nel corso del pomeriggio su Alpi lombarde e Basilicata mentre sul resto della nostra Penisola avremo cieli sereni o con innocua nuvolosità. In serata è atteso un più deciso peggioramento al Nord-Ovest. Giovedì poche variazioni di rilievo: il clima risulterà stabile e soleggiato da Nord a Sud, con locali note di instabilità al settentrione.

Intanto per oggi, martedì 17 maggio 2022, al Nord Italia al mattino isolate piogge tra Emilia Romagna e Veneto, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali sparsi sui rilievi e con sconfinamenti sulle pianure adiacenti, soleggiato altrove. In serata tempo in ulteriore peggioramento con fenomeni sparsi su tutte le regioni, sereno o poco nuvoloso sulla Liguria. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge sparse lungo l’Appennino, più asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori salvo isolate piogge in Umbria. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità sui rilievi con acquazzoni e temporali specie sulle regioni peninsulari. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime stabili o in calo e massime in lieve aumento al Nord, minime e massime in lieve aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.