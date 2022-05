Previsioni meteo 15 maggio 2022: anticipo d’estate sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 15 maggio 2022: bel tempo su tutta la Penisola con l’anticiclone e temperature oltre la media stagionale

Si avvia alla conclusione un weekend caratterizzato da condizioni meteo tipiche di inizio estate sull’Italia, a causa di un robusto campo di alta pressione che da diversi giorni sta regalando giornate soleggiate e clima gradevole. Nella giornata di oggi sono attese poche variazioni: il tempo risulterà prevalentemente stabile e soleggiato con possibili picchi di +30°C. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno più coperti solo al Nord ma senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio avremo locale instabilità con temporali sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il quadro resterà immutato, con tempo stabile da Nord a Sud e possibilità di isolate precipitazioni di stampo pomeridiano su Alpi e Appennino. Martedì situazione invariata, con rovesci nel pomeriggio confinati al Nord-Est, Appennino tosco-emiliano e rilievi di Basilicata e Calabria.

Intanto per oggi, domenica 15 maggio 2022, al Nord Italia al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con isolate piogge su Piemonte, Lombardia e Veneto. Al pomeriggio atteso un aumento dell’instabilità con temporali anche intensi sulle regioni del nord-ovest e sull’Appennino settentrionale, fenomeni più localizzati al Nord-Est. In serata residue precipitazioni sull’arco Alpino, altrove cieli poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino nubi basse lungo i settori costieri Tirrenici, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge in Molise. Al pomeriggio locali piogge possibili tra Molise e Campania, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.